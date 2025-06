Notebook da gaming MSI Cyborg in offerta ASSURDA su Amazon

MSI Cyborg 15 è il nome di un notebook da gaming che vuole avvicinare il più possibile gli utenti al mondo del gioco, richiedendo in cambio un esborso nel complesso non troppo elevato. Il modello attualmente in promozione su Amazon è l’A13VF-1853IT, un dispositivo che parte con il mettere a disposizione il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione (codice i7-13620H), passando poi per tante ottime specifiche di livello e qualità.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un sufficientemente ampio display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che si appoggia nel funzionamento su una configurazione di fascia alta: 16GB di RAM DDR5 a 4800MHz, passando poi per 512GB di memoria interna PCIe4 su SSD NVMe ovviamente, ed anche una scheda grafica di nuova generazione: NVIDIA RTX 4060 con 8GB di GDDR6 dedicati.

Notebook da gaming in promozione su Amazon

Con Amazon potete davvero pensare di risparmiare sull’acquisto di un ottimo notebook da gaming, la promozione attivata giusto in questi giorni apre le porte verso il MSI Cyborg 15, con un prezzo di listino di 1499 euro. Figlio della presenza sul mercato da ormai qualche mese, il device viene scontato di circa 450 euro da parte dell’azienda americana, fino a scendere a soli 1049 euro. L’acquisto è da completare qui.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in metallo, ma con qualche finitura in plastica, la tastiera è retroilluminata con la presenza di un LED RGB che può essere facilmente settato ed impostato direttamente (nonché manualmente) dal consumatore. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza alcuna personalizzazione software, se non per la presenza del cosiddetto Dragon Center, dal quale riuscire a controllare tutte le impostazioni e gli aggiornamenti di sistema (o delle componentistiche interne).