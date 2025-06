Oppo presenta in Italia Oppo Pad SE e Oppo Enco Buds3

Il produttore tech Oppo continua a proporre nuovi interessanti prodotti per il mercato italiano. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente la disponibilità anche in Italia di due nuovi dispositivi. Si tratta del nuovo Oppo Pad SE ,il suo nuovo tablet versatile, e i nuovi auricolari Oppo Enco Buds3. L’azienda prosegue così il suo impegno nel creare un ecosistema integrato, accessibile e user-centric.

Oppo presenta ufficialmente in Italia i nuovi Oppo Pad SE e Oppo Enco Buds3

In queste ultime ore il produttore tech Oppo ha annunciato ufficialmente anche in Italia la disponibilità di ben due nuovi prodotti tech. Come già accennato in apertura, il primo di questi device è il nuovo Oppo Pad SE. Ci troviamo di fronte ad un tablet pensato per l’intrattenimento e la produttività. Gli utenti potranno visionare i propri contenuti con un display con tecnologia LCD con una diagonale pari a 11 pollici e con una risoluzione pari al FullHD. Grazie alla presenza di Anti-Reflective Matte Display, i riflessi vengono ridotti fino al 97% , offrendo così una superficie opaca e simile alla carta, ideale soprattutto per la lettura e la scrittura.

Il tablet ha un design elegante, con uno spessore di 7,39 mm e un peso di circa 530 grammi. Nonostante questo, il tablet può contare su una batteria molto capiente pari a 9.340 mah. Quest’ultima garantisce fino a 11 ore consecutive di riproduzione video e 85 ore di ascolto musicale e non manca eventualmente la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W.Grazie all’integrazione con il modello AI di Google Gemini, il tablet consente di interagire in modo naturale con assistenti virtuali e accedere a funzionalità avanzate, tra cui anche la gestione delle note e AI Intelligent Document, strumenti ideali per chi cerca produttività e ordine anche fuori casa.

L’azienda ha poi annunciato i nuovi auricolari true wireless Oppo Enco Buds3. Questi sono pensati per offrire una qualità audio eccellente, comfort e connettività evoluta a un prezzo accessibile. Una delle feature più interessanti è la funzione di Traduzione Vocale AI in tempo reale. Quest’ultima consente di ottenere traduzioni istantanee e trascrizioni di conversazioni in oltre 20 lingue direttamente dagli auricolari, senza passare dallo smartphone.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo Pad SE è disponibile all’acquisto nella colorazione Twilight Blue su OPPO Store al prezzo di 219,99€ per la versione Wi-Fi. La versione LTE ha invece un costo di 249,99€. Prossimamente sarà disponibile anche su Amazon. I nuovi Oppo Enco Buds3, invece, sono acquistabili da oggi presso i principali rivenditori di prodotti elettronici, OPPO Store e Amazon.

Da oggi 12 giugno fino al 30 giugno, l’azienda ha reso disponibile una promozione esclusiva su OPPO Store che include:

• Pad SE (LTE) con SmartCase e caricatore da 33W a 250,99€ oppure con Enco Buds3 inclusi a 270,98€

• Pad SE (Wi-Fi)con SmartCase e caricatore da 33W al prezzo promozionale di 220,99€ oppure con l’aggiunta degli auricolari Enco Buds3 a 240,98€