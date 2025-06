Hisense trasforma il tifo: la FIFA Club World Cup 2025 arriva nelle strade italiane

La passione per il calcio non si vive più solo sugli spalti. Con la campagna “Vivi il Momento”, Hisense porta l’energia della FIFA Club World Cup 2025 direttamente nel cuore delle città italiane, creando un’atmosfera da stadio anche fuori dal campo. A Milano, dal 16 al 29 giugno, le persone potranno immergersi in una vera e propria esperienza calcistica grazie allo stand personalizzato in via Largo La Foppa. Questo spazio urbano, trasformato in un angolo interattivo, offrirà momenti di intrattenimento a chiunque voglia vivere l’emozione del torneo da protagonista.

Tecnologia firmata Hisense: la casa diventa lo stadio ideale per i tifosi italiani

Hisense sceglie così di coinvolgere i tifosi italiani anche attraverso eventi speciali. Due serate imperdibili , il 21 e il 26 giugno, animeranno l’Arena Piola, in cui si seguiranno insieme le partite Inter-Urawa Red Diamonds e Juventus-Manchester City. L’intento è quello di creare veri e propri momenti collettivi di entusiasmo, dove la tecnologia e la condivisione rendono il calcio ancora più emozionante.

Mentre le piazze si accendono, la casa si trasforma. Hisense propone infatti una linea di prodotti pensata per elevare l’esperienza calcistica anche tra le mura domestiche. I TV E7 da 100’’ e i proiettori Laser C2 PRO ricreano l’intensità dello stadio grazie a immagini nitide e colori realistici. I frigoriferi PureFlat Smart Series poi, con ampia capacità e raffreddamento intelligente, sono perfetti per conservare snack e bevande da condividere durante i match. Anche il condizionatore Energy Pro X contribuisce al comfort generale grazie alla funzione AI Smart e all’elevata efficienza energetica.

A supporto della campagna, Hisense ha attivato un concorso valido fino al 15 luglio. Grazie al quale chi acquista un prodotto in promozione potrà vincere subito un pallone ufficiale FIFA Club World Cup 2025 A rafforzare il messaggio della campagna, anche una comunicazione precisa tramite canali digitali, ATL e OOH, pensata per raggiungere ogni appassionato di calcio.