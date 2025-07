Nuovi proiettori wireless con Google TV: Thomson sfida il mercato con Vega e Sirius

Con l’obiettivo di unire versatilità, qualità e portabilità, Thomson presenta due nuovi proiettori smart dotati di sistema operativo Google TV, Vega e Sirius. Questi dispositivi, appartenenti alla linea Thomson-Go, sono pensati per offrire esperienze di visione avanzate senza la necessità di cavi, grazie al funzionamento a batteria. Vega è il modello tascabile, ideale per la mobilità, mentre Sirius si distingue per la proiezione a tiro ultra-corto e un audio potente, perfetto per un utilizzo domestico. Entrambi supportano la risoluzione 4K su diagonali fino a 100”, portando lo streaming in alta definizione anche fuori casa.

Google TV al centro dell’esperienza: connessione e contenuti sempre a portata di mano

Vega, con un peso inferiore ai 700g, integra una fonte luminosa a LED che assicura una durata stimata di 20.000 ore. L’autonomia raggiunge i 120 minuti in modalità Eco, e la luminosità tocca i 350lumen. Le dimensioni contenute non impediscono però un’esperienza audiovisiva soddisfacente. I due altoparlanti da 5W e la regolazione dell’inclinazione consentono proiezioni stabili anche su pareti o soffitti. Sirius, invece, impiega la tecnologia laser per una resa luminosa superiore (600lumen) e include due speaker da 7W con supporto Dolby integrato. La distanza minima di proiezione è di soli 26cm, permettendo di posizionarlo vicino alla parete e ottenere immagini ampie e nitide.

Entrambi i proiettori, come detto, sfruttano il sistema Google TV per garantire l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming. Il supporto al protocollo GoogleCast consente di trasmettere facilmente contenuti da smartphone, tablet e computer. La scheda tecnica include un chip MediaTek MT9630 con CPU quad-core ARM Cortex-A53, GPU Mali-G52, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 5.1 assicurano una connessione stabile, mentre la dotazione comprende anche una custodia per il trasporto. Vega viene venduto al prezzo ufficiale di 599€, mentre Sirius arriva a 799€, la scelta di uno o l’ altro dipende dalle proprie necessità.