Huawei: con il brand Shangjie arriva il SUV elettrico creato per un pubblico young

Nel giro di cinque anni, Huawei ha stravolto il mondo automobilistico cinese, affermandosi come protagonista anche fuori dal suo terreno naturale. Con Shangjie, il quinto marchio nato in collaborazione con SAIC, il colosso di Shenzhen si avvicina al completamento di un ecosistema unico. Il nuovo SUV, ancora avvolto nel mistero, sarà un modello di dimensioni medio-grandi, progettato per catturare l’interesse di una generazione giovane e digitale. Le indiscrezioni parlano di un prezzo compreso tra 150.000 e 200.000 yuan, una soglia che unisce accessibilità e innovazione. Il design del prototipo, immortalato da foto-spia, richiama quello del Marvel RC7, accendendo ipotesi e confronti. Lunghezza tra 4,8 e 4,9 metri, passo di circa 2,9 metri: numeri da segmento alto, ma con un prezzo che fa tremare i rivali.

Un SUV con tecnologia da prima della classe

Il SUV sarà equipaggiato con il Qiankun ADS, un sistema di guida assistita capace di orientarsi in città senza mappature. Una tecnologia pensata per chi pretende fluidità e precisione. A bordo, l’integrazione tra veicolo e casa sarà garantita da un sistema vocale AI avanzato e da una connettività totale, marchio di fabbrica Huawei. Due motori si hanno per il progetto, con una versione 100% elettrica su piattaforma Giant Whale, dotata di ricarica rapida a 800 volt, e variante range extender, per chi cerca oltre 1.000 km di autonomia. Le esigenze quotidiane e i viaggi lunghi trovano così una risposta unica.

Con Shangjie, l’alleanza HIMA aggiunge l’ultimo tassello alla propria architettura. Dopo l’arrivo di Aito per i SUV premium, Maextro nel lusso estremo, Luxeed per i giovani sportivi e Stelato nel mondo business, mancava solo un’offerta per il pubblico più dinamico. Chi cercava un’elettrica tecnologica ma accessibile trova finalmente una risposta. Il timore è che la moltiplicazione dei marchi possa generare confusione. Huawei punta invece su identità forti e ben differenziate, capaci di parlare a pubblici diversi. In un mercato ipercompetitivo, distinguersi è diventata l’arma vincente e Shangjie è pronto a sfoderare il proprio arsenale.