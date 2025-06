Gemini: ecco come rendere la casa smart con l’AI di Google

Avete sempre desiderato avere una casa sempre più smart? Tutto ciò grazie allo sviluppo della tecnologia non è più impossibile. I classici sistemi come gli assistenti virtuali, grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale, sono diventati strumenti nettamente più ottimizzati e dunque in grado di offrire una migliore esperienza d’uso in tantissimi contesti. Non a caso, infatti, soluzioni come Gemini sono ormai in grado di contraddistinguersi grazie a una serie di innovative funzioni.

Gemini non si limita infatti solamente ad essere un assistente virtuale ma va ben oltre, mettendo a disposizione funzionalità per il controllo dei dispositivi smart. Volete dunque scoprire alcuni trucchi per rendere finalmente le vostra casa davvero intelligente? Scopriamo insieme in questo nuovo articolo alcuni consigli da seguire.

Gemini: come rendere la casa smart

La tecnologia fa ormai parte della quotidianità di milioni di utenti. Tra smartphone, tablet e molti altri dispositivi connessi, si utilizzano sempre più spesso strumenti tech per portare a termine compiti di routine. Ma come è possibile rendere anche la casa smart grazie a Google Gemini?

Gemini, a differenza di sistemi come Google Assistant, è in grado di consentire agli utenti di avere un’esperienza d’uso ottimizzata per poter gestire la propria casa intelligente. Controllare i dispositivi smart presenti all’interno della propria casa è davvero semplicissimo. Innanzitutto, deve essere attivata l’estensione Google Home nelle impostazioni di Gemini.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso migliore ma anche più semplice, grazie a Google Gemini è possibile avere il pieno controllo dei dispositivi smart tramite la schermata di blocco del proprio smartphone. In merito a quest’ultima funzione, però, è bene sapere che è dedicata ai device non sensibili, mentre per dispositivi come le telecamere Gemini richiede che lo smartphone sia sbloccato.

Uno dei principali punti di forza di Gemini è la capacità di eseguire differenti azioni con una singola richiesta da parte dell’utente. Inoltre, con la funzione aiutami a creare è possibile creare delle automazioni per i compiti di routine.