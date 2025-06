Apple Watch: annunciato il primo smartphone Android compatibile

L’Apple Watch è progettato per funzionare esclusivamente in abbinamento con un iPhone. Ciò lo rende inutilizzabile se si possiede uno smartphone Android. Tale limitazione è stata finora un punto fermo per chi, pur attratto dal mondo del robot verde, non voleva rinunciare all’ecosistema Apple. In particolare se si parla del noto orologio. Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Il punto di svolta potrebbe essere offerto da Vivo. L’azienda ha annunciato su Weibo una novità sorprendente: il suo prossimo pieghevole, lo X Fold5, sarà il primo smartphone Android capace di connettersi con Apple Watch. L’annuncio ha generato grande curiosità e inevitabili interrogativi sulla natura di tale connessione. Ciò soprattutto perché Apple non ha mai autorizzato (e ancora non l’ha fatto) l’abbinamento ufficiale tra un Apple Watch e un dispositivo Android.

Apple Watch finalmente compatibile con uno smartphone Android?

Secondo quanto rivelato, X Fold5 consentirà di ricevere sullo smartwatch di Cupertino notifiche come chiamate e messaggi provenienti dal telefono. Ciò oltre a sincronizzare i dati relativi alla salute con l’app Vivo Health. Rimane però un mistero il funzionamento tecnico alla base di tale interazione. Più che una completa compatibilità, è plausibile immaginare che Vivo abbia sviluppato una soluzione alternativa, magari basata su una comunicazione indiretta, o sfruttando app di terze parti per aggirare i limiti imposti da Apple.

Non è la prima volta che Vivo mostra interesse per una maggiore interoperabilità con l’ecosistema di Cupertino. In passato, aveva già accennato alla possibilità di utilizzare i suoi dispositivi Android come schermo secondario per Mac. Oltre che offrire accesso diretto a iCloud. L’intento dell’azienda è chiaro. Punta a costruire un ponte tra mondi solitamente separati, offrendo nuove forme di integrazione utili agli utenti. Al momento, non resta che attendere per verificare se la proposta di Vivo rappresenterà davvero una svolta. O se, in alternativa, resterà solo una soluzione parziale.