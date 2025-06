Switch 2: arriva una mod per giochi retrocompatibili?

A pochi giorni dal lancio della nuova Nintendo Switch 2, i modder più intraprendenti sono già riusciti a mettere le mani sulla nuova console. Anche se al momento non si parla ancora di firmware personalizzati o di software homebrew, qualcosa si sta già muovendo. Una prima forma di modding ha, infatti, cominciato a emergere. Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni di alcuni titoli retrocompatibili. La compatibilità con i giochi della generazione precedente era già stata messa in luce. La nuova console Nintendo, infatti, si affida a un sistema di traduzione del codice originariamente scritto per Switch 1. Garantendo così una retrocompatibilità quasi totale.

Switch 2: mod per giochi retrocompatibili

In alcuni casi, tale processo consente addirittura miglioramenti tangibili nei giochi. Ciò senza che vi sia alcun aggiornamento da parte degli sviluppatori originali. Un esempio emblematico è Batman: Arkham Knight, che gira in modo più fluido e stabile su Switch 2. Tali benefici, però, si verificano solo quando i giochi supportano nativamente funzionalità come la risoluzione dinamica o il frame rate non bloccato. Dove tali condizioni non sussistono, il modding torna protagonista.

In tale scenario si inserisce il video pubblicato su YouTube dal content creator naga. Quest’ultimo ha mostrato due giochi, ovvero Grid Autosport e Alien Isolation, modificati per sfruttare appieno l’hardware della nuova console. Nel caso di Grid Autosport, il gioco viene eseguito in modalità Qualità a 60 fotogrammi al secondo, in risoluzione 1080p senza downscaling. Con anti-aliasing MSAA 8x, filtro anisotropico 16x e tutte le impostazioni grafiche al massimo.

Alien Isolation, invece, gira anch’esso in 1080p, con risoluzione dinamica disattivata e impostazioni grafiche settate al massimo. In tal caso, però, permane un limite: non è possibile sbloccare il frame rate usando il metodo impiegato. La tecnica adottata prevede, infatti, l’importazione di un file di salvataggio modificato. In cui le impostazioni grafiche sono state alterate manualmente. Secondo naga, tale tipo di intervento è replicabile su tutti i titoli pubblicati da Feral Interactive.