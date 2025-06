Automobili Lamborghini, dieci anni di evoluzione industriale e responsabilità ambientale

Automobili Lamborghini ha avviato da ormai dieci anni un progetto di rinnovamento volto a mettere al centro di ogni azione la sostenibilità. Prima che le normative diventassero vincolanti, il management aziendale ha puntato su un cambiamento strategico di rilevante importanza. Nel 2025, il brand del toro può celebrare dieci anni di carbon neutrality on-balance.

Lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese è il primo all’interno del Gruppo Audi e il primo al mondo a poter vantare tale primato, come conferma la certificazione rilasciata dall’ente DNV[1]. Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Dieci anni fa abbiamo scelto di intraprendere un percorso coraggioso, trasformando la sostenibilità in una leva strategica per il futuro dell’azienda. Oggi celebriamo un traguardo importante, ma soprattutto confermiamo il nostro impegno per un’evoluzione concreta, misurabile e coerente con i valori del marchio”.

Le azioni sostenibili intraprese da Automobili Lamborghini riguardano sia la riduzione delle emissioni dirette ma anche la compensazione di quelle residue e non evitabili. In questo modo, è stato possibile raggiungere il saldo netto pari a zero. Gli interventi realizzati all’interno dello stabilimento e a livello globale hanno permesso di ridurre e compensare le emissioni di CO2, riducendo l’impronta di carbonio.

Il percorso, avviato nel 2015 e tutt’ora in evoluzione, è stato strutturato per consentire alla Casa del Toro di migliorarsi costantemente. Nel primo anno, ponendo attenzione alle emissioni e intervenendo direttamente sui processi, l’azienda è riuscita a ridurre la CO2 del 49% rispetto all’anno precedente. Questo traguardo si è avuto nonostante l’aumento delle dimensioni aziendali.

Attraverso interventi diretti su processi, tecnologie e infrastrutture è stato possibile continuare a ridurre le emissioni e rendere l’azienda sempre più sostenibile. La strategia di decarbonizzazione comprende numerose azioni di efficientamento energetico tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e la creazione di impianti di trigenerazione, capaci di produrre simultaneamente energia elettrica, termica e frigorifera a partire da un’unica fonte di gas naturale.

In questo modo, è stato possibile adottare un sistema di teleriscaldamento alimentato a biogas, senza dimenticare gli interventi mirati a ridurre i consumi nei settori di maggiore importnaza per il sito produttivo. Inoltre, oltre a ridurre le emissioni, Automobili Lamborghini si è impegnata costantemente a compensare la CO2 attraverso il rimboschimento di aree verdi nella zona di Sant’Agata Bolognese oltre a sostenere la creazione di una pista ciclabile nel Comune di Bologna. Interessante anche il l’iniziativa di carbon capture nella valle della laguna veneziana, per assorbire la CO2 atmosferica attraverso l’azione combinata della salinità e della vegetazione locale.