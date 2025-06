Nuova Audi Q3 2025: il SUV cambia volto

Audi si prepara a svelare la nuova generazione della Q3, uno dei suoi modelli più rappresentativi. Il debutto ufficiale è fissato per il 16 giugno 2025. Dopo mesi di attesa, fughe di notizie e immagini spia, ora la casa tedesca mostra finalmente le prime foto ufficiali. La Q3-2025 si presenta con un design profondamente aggiornato, a partire dal frontale.

I nuovi fari sdoppiati e la calandra allargata con motivo a nido d’ape ricordano da vicino il look della sorella maggiore Q5. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato. Ora vi sono prese d’aria più marcate che accentuano il carattere sportivo del veicolo.

Audi Q3 2025: tecnologia e sostenibilità alla base della nuova generazione

Il lato posteriore non è da meno. I gruppi ottici sottili e orizzontali sono uniti da una fascia luminosa che attraversa l’intera larghezza del veicolo, sottolineando la modernità del design. È prevista anche una versione Sportback, che aggiunge uno stile da SUV coupé alla gamma. Questo modello, già avvistato su strada durante i test, potrebbe non essere presentato subito ma in una fase successiva. Le dimensioni della nuova Q3 crescono leggermente. Un cambiamento pensato per aumentare lo spazio a bordo e migliorare il comfort dei passeggeri. Ma, soprattutto, per offrire un bagagliaio più capiente.

Sotto la carrozzeria è stata scelta la piattaforma MQB Evo del GruppoVolkswagen. Una base tecnica che consente l’adozione di motorizzazioni aggiornate e più efficienti. La nuova serie comprenderà anche propulsori a combustione interna, versioni ibride leggere e una variante plug-in hybrid. Proprio quest’ultima sarà in grado di percorrere fino a 100km in modalità completamente elettrica, rendendo la Q3 2025 adatta anche agli spostamenti in città a zero emissioni.

Con oltre 2milioni di esemplari venduti nel mondo dal lancio del primo modello, la Q3 è un pilastro per Audi. Il suo scopo? Tornare a dominare il settore dei SUV compatti.