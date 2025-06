Lamborghini Urus Performante SE avvistata: più estrema e sempre più affilata

Un nuovo prototipo della Lamborghini Urus è stato avvistato in fase di test, suscitando immediate speculazioni. Il camuffamento lascia intravedere linee aggressive e un’aerodinamica affinata. L’ipotesi più credibile? Un ritorno della sigla Performante, aggiornata e spinta verso un livello ancora più alto. A bordo pulsa lo stesso V8 biturbo da 4,0 litri, già presente sulla recente SE, abbinato al sistema ibrido plug-in per una potenza totale di 789 cavalli. Un dettaglio non è passato inosservato e cioè l’assenza di silenziatori supplementari. Un’indicazione forte di quanto questa versione possa abbandonare le mezze misure, pur mantenendo un suono potente. Invece del ruggito rombante si ha, piuttosto, un equilibrio calibrato tra la tipica “aggressività, della Lamborghini e la fruibilità quotidiana.

Peso sotto controllo, design accattivante per una Lamborghini da vivere

La linea riprende fedelmente quella della Lamborghini Urus SE, ma con un alettone posteriore maggiorato che domina la vista posteriore. Un chiaro richiamo alla vecchia Performante, con l’aggiunta di nuovi dettagli aerodinamici a suggerire maggiore carico e tenuta. Lo stile punta a una bellezza funzionale, non più solo a stupire, ma a stringere l’asfalto. I tecnici sembrano voler spingere il SUV Lamborghini verso una guida più precisa, senza però puntare solo sui numeri. Perché serve più potenza di 789 cavalli? La risposta, forse, è in una diversa gestione del peso e in una dinamica più precisa. Tutto sembra indicare una versione alleggerita, con un bilanciamento tra potenza e agilità potrebbe fare la differenza.

La Lamborghini Urus SE pesa oltre 300 kg in più rispetto alle versioni solo endotermiche. Troppi per chi cerca il massimo da ogni curva. Da qui, l’ipotesi dell’adozione di sospensioni con molle elicoidali in acciaio al posto delle attuali pneumatiche. Una scelta tecnica netta, pensata per migliorare la reattività e ridurre la massa complessiva. La futura Lamborghini Performante SE potrebbe nascere non per essere semplicemente la più potente, ma per diventare la più pura da guidare. Quando arriverà? Nulla di ufficiale. Intanto Lamborghini sta preparando qualcosa di feroce.