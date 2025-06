Scansione rapida e condivisione: WhatsApp integra una nuova funzione con la fotocamera

WhatsApp si avvicina a una nuova importante evoluzione. Nella versione Beta 2.25.18.29 dell’app per Android, gli sviluppatori hanno avviato i test per una funzione che permetterà di scansionare documenti direttamente dall’app. Tale funzionalità però, come detto, è ancora in fase di sviluppo. Infatti, non è ancora accessibile nemmeno ai beta tester, però alcuni dettagli sono già emersi.

La messaggistica incontra la produttività: WhatsApp guarda al futuro

Il nuovo sistema si baserà sull’uso della fotocamera dello smartphone. Essa verrà attivata direttamente all’interno dell’app tramite la sezione “Documenti”. Qui, accanto alle opzioni classiche di condivisione file, comparirà una nuova voce dedicata alla scansione. L’interfaccia si presenta essenziale e parecchio intuitiva. Viene mostrata l’anteprima della fotocamera e la possibilità di scegliere se attivare il flash oppure optare tra la modalità di cattura manuale o automatica. I bordi del documento saranno rilevati in automatico, semplificando ulteriormente l’operazione. WhatsApp specificherà chiaramente che le immagini acquisite verranno usate esclusivamente per la funzione di scansione. Il motivo? Garantire il massimo rispetto della privacy.

Non è la prima volta che la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea tenta di ampliare il suo raggio d’azione. Già da tempo non è più solo uno strumento per chattare, ma anche un mezzo per inviare file, partecipare a chiamate video e creare canali. L’aggiunta della scansione documenti conferma quindi il suo desiderio di voler diventare anche uno strumento ad uso professionale. In futuro, non sarà più necessario passare da app esterne o scanner fisici per condividere documenti, basterà un click nella chat giusta. Questa comodità sarà particolarmente utile per studenti, lavoratori in smart working, liberi professionisti o chiunque debba inviare rapidamente moduli, ricevute o fogli firmati.

Il rilascio ufficiale della funzione non ha ancora una data, ma l’integrazione in fase Beta fa pensare che il lancio potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Intanto, chi vuole accedere in anticipo alle novità, può iscriversi al programma WhatsApp Beta su Android o scaricare gli APK manualmente da portali affidabili come APKMirror.