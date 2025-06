Samsung Galaxy S25

Samsung prosegue il rilascio di aggiornamenti software su più fasce della sua gamma. Nelle ultime ore, l’azienda ha avviato la distribuzione di nuove versioni firmware per Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy A34 5G e Galaxy A16 5G. I pacchetti introducono patch di sicurezza aggiornate e, in alcuni casi, funzionalità aggiuntive.

In distribuzione nuovi aggiornamenti per i modelli Galaxy S25+ e Ultra, Galaxy A34 e A16 5G

Per gli smartphone di fascia alta Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, l’aggiornamento in distribuzione porta la patch di sicurezza di giugno 2025. Il firmware, già segnalato in rollout in Italia, ha una dimensione contenuta e non introduce novità visibili per l’utente. Il changelog ufficiale fa riferimento esclusivamente a miglioramenti della sicurezza e ottimizzazioni generali del sistema.

Samsung ha incluso anche alcune correzioni specifiche per le vulnerabilità di sistema segnalate da Google e dai partner. Questi interventi aumentano la protezione contro potenziali exploit e garantiscono maggiore affidabilità del sistema operativo.

L’aggiornamento per Galaxy A34 5G è attualmente in distribuzione in Europa e porta il firmware A346BXXU6CWE2. Oltre alle patch di sicurezza aggiornate a maggio 2025, il pacchetto include ottimizzazioni per la stabilità della fotocamera. Secondo quanto indicato da Samsung, sono stati corretti piccoli bug legati all’app Fotocamera, in particolare durante l’uso della modalità notte e dello zoom digitale.

Il sistema operativo rimane basato su One UI 6.1, senza cambiamenti visibili all’interfaccia. Anche in questo caso, la dimensione dell’aggiornamento è contenuta e il rollout avviene in maniera graduale.

Per il modello Galaxy A16 5G, uno degli entry-level della casa coreana, l’aggiornamento in distribuzione ha numero di build A165FXXU3BXE5. L’update è focalizzato su miglioramenti della compatibilità con alcune app di sistema, in particolare Samsung Wallet e Samsung Health.

Samsung ha inoltre migliorato la gestione energetica durante l’uso prolungato del dispositivo, con l’obiettivo di ottimizzare l’autonomia complessiva. Anche su A16 5G viene installata la patch di sicurezza di maggio 2025, e non sono segnalate modifiche all’interfaccia utente.

Tutti i nuovi firmware sono in distribuzione tramite OTA (Over The Air). Per controllare la disponibilità, basta accedere alle Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Si consiglia di effettuare il download sotto rete Wi-Fi e con una carica batteria superiore al 50%. I pacchetti mantengono le impostazioni dell’utente e non richiedono un reset del dispositivo. Tuttavia, per precauzione, è sempre consigliato effettuare un backup completo prima di procedere all’installazione.