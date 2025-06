Il ritorno di Cadillac: in Europa arriva il crossover elettrico LYRIQ-V

Con il debutto ufficiale della LYRIQ-V, Cadillac rientra nel mercato europeo. L’obiettivo? Puntare tutto su un crossover elettrico che unisce prestazioni elevate e design premium. La vettura verrà presentata in anteprima durante la prestigiosa 24 Ore di Le Mans, simbolo perfetto della rinascita sportiva del brand. General Motors ha scelto tre Paesi chiave per il lancio, ossia Germania, Francia e Svizzera. Gli ordini partiranno già a giugno, mentre le prime consegne sono previste per novembre. Il prezzo iniziale si aggirerà intorno ai 110.000€.

Cadillac LYRIQ-V: un concentrato di innovazione

La Cadillac LYRIQ-V non è solo un simbolo, ma un’auto ad alte prestazioni. Essa prevede infatti 615CV e 880Nm di coppia erogati da due motori elettrici, è in grado di scattare da 0 a 100km/h in soli 3,3 secondi. Il tutto alimentato da una batteria da 91kWh. Una soluzione super all’avanguardia che garantisce fino a 460Km di autonomia secondo il ciclo-WLTP. Grazie alla ricarica rapida da 190kW, bastano 15minuti per ottenere altri 159km di percorrenza. Un equilibrio perfetto tra velocità e autonomia, pensato per gli automobilisti più esigenti.

Non mancano le soluzioni pensate per esaltare il piacere di guida. Il sistema V-Mode permette di configurare a piacimento ogni aspetto della vettura. Dalla risposta dell’acceleratore, la taratura dello sterzo, l’ assetto delle sospensioni e perfino il sound digitale del motore. Tutto si gestisce attraverso il volante o lo scenografico schermo curvo da 33” che domina il cruscotto. Per la sicurezza e il controllo sono presenti il Launch Control, le sospensioni attive e l’impianto frenante Brembo.

Anche il comfort è da prima classe. L’interno offre sedili in pelle Nappa con ricami dedicati e regolazioni elettriche, un impianto audio AKG con 23 altoparlanti e supporto Dolby Atmos, Head-Up Display con realtà aumentata e un tetto panoramico in vetro. Insomma, i materiali scelti e le tecnologie impiegate fanno della Cadillac LYRIQ-V una delle proposte più esclusive del mondo automobilistico elettrico europeo.