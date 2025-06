Sonos

Sonos amplia le funzionalità delle sue prime cuffie over-ear. Le Sonos Ace, annunciate nel maggio 2025, riceveranno un aggiornamento entro fine anno che introdurrà TrueCinema, una nuova tecnologia capace di simulare l’effetto audio surround tipico delle soundbar del marchio.

La funzione TrueCinema, annunciata ufficialmente da Sonos, sfrutta un sistema di rilevamento spaziale per creare un profilo audio tridimensionale. Le cuffie mappano l’ambiente in cui si trova l’utente e riproducono virtualmente il suono come se provenisse da una soundbar posizionata nella stanza. Il sistema si basa su algoritmi di modellazione acustica proprietari e punta a replicare in cuffia la stessa esperienza d’ascolto garantita da dispositivi come Sonos Arc.

Questa tecnologia potrà essere utilizzata in combinazione con un televisore e un dispositivo Sonos compatibile. L’aggiornamento sarà disponibile a partire da fine 2025, ma non è ancora stata comunicata una data precisa per il rilascio.

Uno dei punti di forza delle Sonos Ace è l’integrazione con Sonos Arc, la soundbar di punta dell’azienda. Le cuffie possono già oggi sfruttare la connessione wireless diretta con Arc per continuare la visione di un film o una serie senza disturbare chi è in casa. La funzione di switch audio consente di passare istantaneamente dal sistema surround fisico alla modalità in cuffia, senza bisogno di configurazioni complicate.

Con l’introduzione di TrueCinema, Sonos potenzia questa integrazione: anche senza soundbar, le Ace potranno offrire un’esperienza immersiva in cuffia, sfruttando l’analisi dell’ambiente e la riproduzione binaurale dei suoni.

Le Sonos Ace puntano sulla qualità audio, grazie a driver personalizzati, tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore) e supporto per codec ad alta fedeltà come aptX Lossless. L’autonomia dichiarata è di 30 ore con una sola carica, mentre la ricarica rapida offre 3 ore di ascolto con soli 3 minuti di ricarica tramite USB-C.

Il design, caratterizzato da materiali premium e da un’estetica minimalista, privilegia la comodità nelle sessioni prolungate. I padiglioni auricolari sono in memory foam rivestiti in similpelle, mentre l’archetto regolabile distribuisce in modo uniforme il peso delle cuffie.

Per ora, TrueCinema sarà compatibile solo con Sonos Arc, ma l’azienda non esclude di estendere la funzione ad altri dispositivi nel prossimo futuro. Inoltre, al momento non è prevista una versione Android dell’app Sonos che supporti tutte le funzioni delle Ace: alcune opzioni avanzate richiedono un dispositivo iOS.

Anche il prezzo delle Sonos Ace le posiziona nel segmento premium: 499 euro al lancio, disponibili in due colorazioni — nero opaco e bianco lucido. L’aggiornamento software che introdurrà TrueCinema sarà gratuito per tutti gli utenti che già possiedono le cuffie.