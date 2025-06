Amazon: nuovi satelliti Kuiper arrivano in orbita

Il progetto Kuiper di Amazon sta per essere arricchito. Il 16 giugno è, infatti, previsto un nuovo lancio dal Launch Complex 41. Il quale è situato presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. L’operazione, programmata per una data precedente, prevede l’invio in orbita di altri 27 satelliti. Ciò avverrà grazie ad un razzo Atlas V messo a disposizione da United Launch Alliance (ULA). Il decollo, denominato “Kuiper 2”, avverrà entro una finestra di 30 minuti, dalle 19:25 ora italiana. Tale secondo lancio segue quello inaugurale avvenuto lo scorso 28 aprile. Segna un raddoppio del numero di satelliti operativi nella rete spaziale di Amazon. I quali passeranno da 27 a 54.

Nuovo lancio atteso per il progetto Kuiper di Amazon

Si tratta però solo di un piccolo passo lungo un cammino ben più ambizioso. Il piano completo prevede, infatti, l’immissione in orbita di oltre 3.200 satelliti attraverso 83 missioni. Amazon non si affiderà unicamente ai razzi Atlas V per raggiungere tale obiettivo. Il colosso guidato da Jeff Bezos ha già annunciato l’impiego di una varietà di vettori. Tra cui il Vulcan Centaur (anch’esso di ULA), il futuro Ariane 6 europeo e il New Glenn, realizzato dalla Blue Origin.