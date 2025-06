Street Fighter 6: 5 milioni di copie in due anni

Sono passati due anni dall’uscita ufficiale di Street Fighter 6. Ancora oggi, il titolo continua a confermarsi come uno dei capitoli più rilevanti dell’intera saga. Lanciato nel giugno del 2023, il titolo ha da poco superato i 5 milioni di copie vendute. Ad annunciare tale risultato è stata Capcom attraverso il proprio account X. Un risultato notevole che riflette non solo l’affetto dei fan per il celebre franchise, ma anche la qualità del supporto post-lancio garantito dall’azienda. Anche con tali ottimi risultati, Street Fighter 6 non ha ancora superato il record del suo predecessore. Street Fighter V, infatti, rimane il capitolo più venduto della serie. Con ben 7 milioni di copie distribuite. Le prospettive future, però, appaiono molto promettenti.

Street Fighter 6: titolo in crescita

Il recente arrivo del gioco su Nintendo Switch 2 potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo. Tale nuova edizione del gioco è stata sviluppata per valorizzare le peculiarità della console ibrida. Introducendo funzionalità inedite che potrebbero attrarre un nuovo pubblico. A tal proposito, Capcom sembra intenzionata a sfruttare pienamente il potenziale del gioco. Puntando ad estendere la sua longevità anche attraverso una solida strategia di aggiornamenti futuri. In quest’ottica, è già stato pianificato l’arrivo di nuovi combattenti. I quali andranno ad ampliare ulteriormente il roster.

Uno degli aspetti apprezzati del gioco rimane la sua apertura verso un’utenza ampia e diversificata. Il titolo, infatti, è spesso indicato come il modo ideale per avvicinarsi alla saga. Ciò grazie a un’offerta contenutistica particolarmente generosa e a numerose opzioni di accessibilità. Il tutto senza sacrificare la profondità tipica del genere picchiaduro.

Al momento, Street Fighter 6 è disponibile per PC, PlayStation 4. PlayStation 5, Xbox Series X|S. Inoltre, come già accennato, è offerto anche per la nuova console Nintendo Switch 2. Con nuovi contenuti in arrivo e una base di giocatori in continua crescita, il gioco sembra destinato a superare nuovi traguardi. Non resta che attendere e scoprire le novità in arrivo per Street Fighter 6.