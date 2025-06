Very Mobile vs 1Mobile: 4G e 5G a confronto fino a 200GB al mese

Tra le promozioni più complete attualmente disponibili, Very Mobile si distingue per l’equilibrio tra prezzo e quantità di dati. La sua offerta include 200 giga al mese, minuti illimitati e SMS senza limiti, con il 5G incluso senza costi aggiuntivi, a 6,99€ al mese per sempre. L’attivazione ha un costo una tantum di 2,99€, ma il primo mese è gratuito, e sono disponibili sia la SIM fisica che la eSIM.

Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza, ed è possibile attivare l’offerta anche con SPID, rendendo il processo ancora più veloce.

1Mobile: 150 giga in 5G a un prezzo leggermente inferiore

In alternativa, 1Mobile propone la Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi cerca una soluzione essenziale ma con supporto al 5G. Offre 150 giga, minuti illimitati e 50 SMS, con un primo mese in promozione a 5€, che poi passa a 6,99€ al mese per sempre. La SIM è gratuita per chi porta il numero da un altro gestore, mentre chi attiva un nuovo numero paga 5€. L’attivazione è gratuita e disponibile solo tramite SPID.

Anche in questo caso, l’offerta è aperta a tutti, senza limitazioni legate all’operatore di partenza.

Differenze sottili, ma significative

Entrambe le offerte si rivolgono a chi cerca molti giga a un prezzo stabile, ma con approcci leggermente diversi. Very Mobile punta su 200 giga e primo mese gratuito, con un’ampia apertura anche alla clientela più generalista. 1Mobile riduce di poco i dati, ma offre una promozione iniziale più vantaggiosa per chi attiva subito, mantenendo comunque il 5G.

Il confronto si gioca sul rapporto tra giga e vantaggi iniziali: chi preferisce una soglia più ampia e l’ingresso gratuito può orientarsi su Very Mobile; chi desidera un’opzione più lineare con 5G e prezzo iniziale contenuto può trovare in 1Mobile una valida alternativa. Chiaramente preferiamo non indirizzarvi verso nessun gestore, sarete voi a fare la vostra scelta in base alla ricezione e nella vostra zona di interesse.