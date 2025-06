Very Mobile rivoluziona il mercato: 300Gb e 5G a 7,99 euro

Nessun vincolo, zero sorprese, navigazione in 5G e un prezzo che resta fisso nel tempo. È questa la proposta che Very Mobile lancia ai nuovi clienti. La promozione, valida fino al 12 giugno, propone un pacchetto completo composto da 300GB, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 7,99€ al mese. Una cifra che, secondo quanto promesso, non subirà aumenti futuri. Ma non è tutto. L’ attivazione della SIM ha un costo simbolico di 0,99 cent., in promozione rispetto ai normali 9,99€, e la spedizione è gratuita, anche per chi opta per l’eSIM virtuale.

Very Mobile: zero costi nascosti, pieno controllo e copertura al 99,7%

Very si propone in questo modo come un’idea di telefonia basata su semplicità e trasparenza. Gli utenti possono acquistare la SIM direttamente online, ricevendola a casa o attivandola con pochi click tramite app, oppure recandosi in uno dei 3.000 negozi presenti sul territorio. La procedura è rapida, anche grazie all’identificazione tramite SPID o carta d’identità elettronica. Una volta attivata l’offerta, il cliente può gestire ogni funzione attraverso l’app Very. Sulla piattaforma potrà infatti ricaricare manualmente o in automatico, controllare i Giga disponibili, rinnovare immediatamente la promo in caso di esaurimento traffico, il tutto senza mai incorrere in spese indesiderate.

Il cuore della proposta Very Mobile non è però solo il prezzo, ma la trasparenza. I servizi a pagamento come abbonamenti indesiderati o chiamate premium sono disattivati di default. Le chiamate internazionali possono essere sbloccate solo su richiesta. In più, una volta terminato i giga la connessione si blocca e si riattiva solo se l’utente decide di rinnovarla. Anche il roaming in Europa è incluso con 10,1GB utilizzabili senza costi extra, oltre a minuti e SMS illimitati.

Il tutto poggia su una rete solida, che copre il 99,7% della popolazione in 4G e oltre il 97% in 5G. Ciò consente un’esperienza di navigazione fluida anche in mobilità, servizi di streaming ad alta definizione, gaming online e smart working diventano semplici e stabili. L’hotspot è incluso, per poter condividere i propri giga con altri dispositivi.