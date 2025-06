Sony: nuova ondata di licenziamenti in arrivo

Sony è al centro di un’ulteriore ondata di licenziamenti. Quest’ultima ha colpito in particolare Bend Studio. All’inizio di quest’anno, la compagnia aveva già interrotto due progetti di giochi live service che erano in sviluppo presso Bluepoint Games e proprio Bend Studio. Secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, lo studio ha dovuto licenziare circa il 30% del suo organico. Una cifra che corrisponde a circa 40 persone. Anche se Sony non ha fornito dati precisi sul numero dei dipendenti coinvolti, la conferma di tale significativa riduzione arriva proprio attraverso le dichiarazioni dello studio e le informazioni del reporter.

Sony: ecco i dettagli sui licenziamenti

Bend Studio ha espresso il proprio rammarico sui social media. Ricordando il contributo fondamentale di chi è stato lasciato andare. Lo studio ha voluto sottolineare l’importanza di tali persone nella formazione della propria identità e il valore duraturo del loro lavoro. Pur riconoscendo la difficoltà del momento, il team ha ribadito il proprio impegno nel guardare avanti, mantenendo viva la creatività e la passione necessarie per sviluppare nuovi titoli innovativi.

Tale periodo segnato dai licenziamenti sembra rappresentare per Bend Studio una fase di transizione. La quale purtroppo comporta una dolorosa riduzione del personale, ma anche la volontà di concentrarsi su nuovi progetti e di proseguire con rinnovata energia. Bend Studio è celebre soprattutto per Days Gone, gioco pubblicato originariamente nel 2019 e recentemente rimasterizzato per PlayStation 5. Prima di ciò, lo studio si era fatto conoscere con la serie Syphon Filter e aveva realizzato diversi titoli per le console portatili di Sony. Come Resistance: Retribution e Uncharted: Golden Abyss per PlayStation Portable e Vita.

Al momento, non sono stati ancora divulgati dettagli ufficiali riguardo al futuro dello Studio. Ora l’attenzione è tutta rivolta al futuro, con la speranza che i talenti rimasti possano continuare ad offrire al mercato gaming soluzioni accattivanti.