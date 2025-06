Apple, arriva l’app Giochi: è il passo decisivo nel mondo del gaming

Chiunque abbia seguito durante i giorni scorsi la conferenza WWDC 2025 di Apple, avrà certamente notato che di novità ce ne saranno davvero tantissime questa volta. Probabilmente quella di cui si è parlato meno è una delle più importanti: arriva una nuova app Giochi. Questa verrà installata di default su tutti i dispositivi iPhone, iPad, Mac ed Apple TV. L’obiettivo sarà quello di offrire un vero e proprio hub centralizzato per il gaming agli utenti, con un’interfaccia curata appositamente per mostrare aggiornamenti, novità e suggerimenti in base all’esperienza di ogni utente.

Focus su Apple Arcade e controller esterni

Il nuovo hub valorizza in modo particolare l’esperienza di Apple Arcade, il servizio in abbonamento attivo dal 2019. All’interno dell’app Giochi è possibile accedere a tutti i titoli inclusi nel servizio, saltando da uno all’altro con facilità e mantenendo sempre la sessione attiva. Un vantaggio concreto per chi ama provare titoli diversi senza dover ogni volta tornare all’App Store.

In parallelo, Apple ha ottimizzato anche il supporto per i controller esterni, rendendo l’associazione più semplice e immediata. Una scelta che punta a migliorare l’esperienza soprattutto su Mac e Apple TV, dispositivi che stanno progressivamente diventando più appetibili anche per giocatori più esigenti.

Una piattaforma più sociale, in stile console

L’app Giochi introduce anche una nuova dimensione social, che finora era rimasta piuttosto nascosta nel sistema operativo. Sarà possibile confrontare i punteggi, seguire i progressi degli amici e invitarli a sessioni multiplayer, tutto all’interno dello stesso ambiente. L’obiettivo dichiarato è creare una community più attiva e coesa, avvicinando l’esperienza Apple a quella delle console tradizionali.

A rafforzare ulteriormente questo impegno, Apple ha proseguito il proprio percorso nel settore acquisendo RAC7, lo studio dietro a Sneaky Sasquatch, uno dei giochi simbolo di Apple Arcade. Un’operazione che fa pensare a una volontà chiara: costruire un ecosistema in cui i giochi esclusivi possano avere lo stesso peso che già oggi hanno i contenuti originali su Apple TV+.

L’app Giochi è quindi molto più di un semplice contenitore: rappresenta un tassello strategico nella trasformazione dei dispositivi Apple in piattaforme di gioco sempre più complete e riconoscibili.