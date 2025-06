Google Discover

Google Discover, la piattaforma integrata nell’app Google e presente nella schermata a sinistra dei dispositivi Android, introduce alcune modifiche grafiche e funzionali che puntano a migliorare la leggibilità e la trasparenza delle notizie visualizzate. Tra le novità principali si segnala una nuova disposizione del nome del sito, che ora compare sopra il titolo dell’articolo, e un aggiornamento del font per favorire la distinzione dei contenuti.

Riorganizzazione visiva per maggiore chiarezza

Nella nuova versione dell’interfaccia, il nome del sito web che pubblica il contenuto appare nella parte superiore della card, in posizione più visibile rispetto al passato. In precedenza, questa informazione era collocata sotto al titolo, con una formattazione più discreta. Il nuovo layout rende quindi immediatamente chiaro da quale fonte provenga l’articolo, contribuendo a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contenuto proposto.

Le modifiche sono già attive per un numero selezionato di utenti che utilizzano l’app Google versione 15.22.29.29.arm64, rilasciata di recente. La distribuzione è come di consueto graduale e avviene tramite attivazione lato server.

Un altro cambiamento riguarda il font utilizzato nei titoli degli articoli, che ora risulta più marcato e leggibile. Questo intervento migliora la chiarezza del contenuto principale e rende più immediata la comprensione della notizia proposta. L’obiettivo di Google è quello di guidare l’utente verso una lettura più fluida, riducendo le distrazioni e rendendo evidente il contenuto centrale dell’articolo.

Il nuovo font potrebbe rientrare in un aggiornamento più ampio legato al design complessivo dell’interfaccia, in linea con le linee guida Material You già adottate in altri ambiti dell’ecosistema Android.

L’intervento più rilevante rimane però quello sul posizionamento del nome della fonte, che mira a rafforzare la credibilità delle notizie mostrate su Discover. In un periodo in cui la verifica delle informazioni è sempre più cruciale, Google sembra voler rispondere alla crescente esigenza di trasparenza nell’algoritmo di suggerimento dei contenuti.

Mostrare il nome del sito in alto può anche facilitare l’utente nella selezione delle fonti preferite o nell’evitare portali ritenuti meno affidabili. Questo approccio ricalca scelte già viste in altri aggregatori di contenuti o feed di notizie, dove la provenienza dell’informazione è un parametro fondamentale per la fruizione consapevole.

Nonostante gli aggiornamenti grafici, il comportamento di Discover rimane invariato: il feed continua a proporre contenuti personalizzati in base agli interessi dell’utente, alla cronologia di navigazione, alle ricerche effettuate e ad altri segnali contestuali. Il sistema punta quindi a un equilibrio tra personalizzazione e affidabilità delle fonti, rendendo più chiara l’origine di ogni notizia suggerita.

L’interfaccia resta compatibile con tutte le funzionalità preesistenti, incluse le opzioni per nascondere i contenuti indesiderati, seguire determinati temi o regolare la frequenza degli aggiornamenti.

Come avviene spesso per le novità dell’app Google, l’aggiornamento non è disponibile immediatamente per tutti. Le modifiche all’interfaccia di Google Discover sono attualmente visibili solo a una frazione degli utenti con la versione più recente dell’app, e potrebbero essere estese nei prossimi giorni a un pubblico più ampio.

Non è previsto per ora un aggiornamento specifico via Play Store per ottenere le modifiche. È invece necessaria l’attivazione lato server da parte di Google, secondo una modalità già vista in altri test A/B su funzionalità sperimentali.