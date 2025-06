Nuova Audi Q3 2025: il SUV si trasforma in un spazio tecnologico

La nuova Audi Q3 2025 segna un vero punto di svolta nel mondo dei SUV compatti. Con degli interni completamente riprogettati, il marchio tedesco introduce una dotazione tecnologica da prima della classe. Il cuore dell’innovazione è l’Audi Digital Stage, un sistema digitale composto da tre elementi chiave. Ovvero il cockpit virtuale da 11,9”, lo schermo centrale MMI curvo da 12,8” e l’head-up display. Il software di bordo, basato su Android Automotive, consente l’accesso diretto ad app Google come Maps, YouTube e Spotify, senza l’uso dello smartphone. Il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay resta comunque integrato.

Audi Q3 2025: sostenibilità e spazio intelligente nel nuovo design del bagagliaio

Audi spinge anche sull’intelligenza artificiale. Il nuovo assistente vocale, rappresentato da un avatar, è in grado di interagire in modo naturale con conducente e passeggeri. Se non sa rispondere, si appoggia a ChatGPT per fornire le informazioni richieste. Il tutto avviene in tempo reale e senza che il guidatore debba compiere ulteriori azioni. Il volante ora ospita un satellite multifunzione, dove troviamo il selettore del cambio (spostato dalla console) e i comandi luce e tergicristalli.

Questa scelta ha liberato spazio per nuovi vani portaoggetti e un’area dedicata alla ricarica wireless degli smartphone. L’esperienza acustica viene curata con un sistema audio Sonos da 420Watt, supportato da dodici altoparlanti e un subwoofer. Ma non si tratta solo di tecnologia, ma anche di comfort, sostenibilità e praticità. Infatti i materiali scelti per i rivestimenti interni della nuova Audi Q3 rispettano l’ambiente. I tessuti sono ottenuti da poliestere riciclato e i tappetini in Econyl, una fibra prodotta dal recupero di reti da pesca e scarti di moquette. I vetri anteriori acustici, combinati a materiali fonoassorbenti più spessi, contribuiscono a un isolamento eccellente, riducendo notevolmente i rumori esterni.

Il bagagliaio ha una capacità base di 488 litri che diventano 575 facendo scorrere i sedili posteriori. Abbassando invece completamente lo schienale si arriva a 1.386. Una soluzione che rende la Q3 perfetta per viaggi lunghi, famiglie e attività sportive. Con un prezzo di partenza fissato a 42.500€ e l’arrivo previsto nelle concessionarie italiane entro fine anno, Audi Q3 2025 si propone come il SUV premium più avanzato e versatile della sua categoria.