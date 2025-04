Audi Q3, la nuova generazione è pronta al debutto

Manca ormai poco alla presentazione ufficiale della nuova Audi Q3. Il SUV compatto della casa tedesca, una delle novità più attese del 2025, è infatti stato avvistato di nuovo durante le fasi conclusive dei test su strada. In particolare, le prove si sono svolte nel Nord Europa. In cui Audi ha sottoposto il modello ai collaudi invernali per verificarne l’affidabilità in condizioni climatiche difficili. Attualmente il veicolo è ancora coperto da pellicole camuffanti. Molti dettagli del design però sono ormai piuttosto evidenti.

Nuovo stile e contenuti high-tech per l’ Audi Q3 2025

Il progetto Audi Q3 riveste un ruolo fondamentale nella strategia di rilancio del marchio dopo un 2024 segnato da un certo calo nelle vendite. La seconda generazione del SUV, lanciata nel 2018, aveva ottenuto un buon riscontro commerciale. Ma con il nuovo modello, l’ azienda punta a confermare il suo successo. Oltre che a rinnovare l’interesse del pubblico per il settore dei SUV compatti. In un mercato sempre più competitivo, anche a causa dell’ascesa dei costruttori cinesi, la Q3 rappresenta quindi una prova importante per la solidità del brand.

Rispetto al modello attuale, la nuova AudiQ3 presenta uno stile rinnovato. Il frontale è più deciso, con una griglia più grande dal motivo a nido d’ape, ispirata a quella della nuova Q5. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato e integra nuove prese d’aria. I fari sono sdoppiati, mentre nel lato posteriore vi sono gruppi ottici sottili collegati da una striscia a LED. Oltre alla versione tradizionale, sarà disponibile anche una variante Sportback con linee da SUV coupé. La quale sarà caratterizzata da un lunotto inclinato e da una coda più affusolata. Tale configurazione, oltre a offrire un look più sportivo, garantirà anche migliori prestazioni aerodinamiche.

All’interno, il nuovo sistema Audi Digital Stage sarà il protagonista. Esso sarà composto da un quadro strumenti da 11,9” e un display centrale da 14,5”. Non mancheranno poi opzioni avanzate per l’intrattenimento, inclusa la possibilità di aggiungere uno schermo per il passeggero. Sotto il cofano, la piattaforma MQB Evo permetterà di adottare motori termici con vari livelli di elettrificazione. Infine sarà presente una versione Plug-in Hybrid capace di offrire fino a 100km in elettrico.