Huawei piega tutto: in arrivo i nuovi pieghevoli Mate XT e X7

Lo scorso anno, la società cinese Huawei ha sorpreso tutto il mondo, presentando ufficialmente il primo dispositivo pieghevole a tre sezioni, un dispositivo certamente ambizioso e rivoluzionario ma allo stesso tempo molto riuscito dal momento che è stato veramente acclamato da tutto il pubblico appassionato nonostante il prezzo decisamente importante, un anno dopo la società sembra proprio intenzionata a ripetersi e infatti nuovi indiscrezioni trapelate online parlano dell’arrivo nel corso del 2025 sia di un nuovo dispositivo pieghevole a tre sezioni sia di un dispositivo pieghevole più tradizionale che dovrebbero debuttare sia all’interno del mercato cinese sia all’interno del mercato internazionale.

Huawei non molla

Secondo le indiscrezioni trapelate sul web, nello specifico informazioni circolanti su Weibo, Huawei ha in progetto di rilasciare un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Mate XT, il quale nel mercato cinese dovrebbe prendere il nome di Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master, con gli ultimi due suffissi che invece dovrebbero cambiare in favore di al Ultimate design per il mercato internazionale, ma non è tutto, Huawei punta anche a produrre il nuovo Mate X7 che dovrebbe essere invece un pieghevole standard in formato libro.

Secondo l’indiscrezioni Huawei ha puntato a migliorare tutto, display, batterie e cerniere che dovrebbero sfruttare un nuovo design in grado di garantire dimensioni ridotte e resistenza elevata.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, i due pieghevoli dovrebbero adottare il chipset Kirin 9020, ovvero un SoC caratterizzato da una configurazione CPU 1+3+4 (un core prime Taishan a 2,5GHz, tre core intermedi a 2,15GHz e quattro core minori a 1,6GHz), affiancato da una GPU Maleoon 920 a 840MHz.

Un altro dettaglio da non sottovalutare è quello che vedrebbe l’adozione totale della Sim elettronica con l’abbandono della Sim fisica, ciò consentirebbe di eliminare lo slot per il suo inserimento guadagnando spazio prezioso all’interno della scocca che potrebbe fare la differenza visto il design sempre più sottile e particolare in questa tipologia di dispositivi decisamente fuori dal comune.