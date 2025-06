WhatsApp: ora potete spiare il partner, c’è il trucco per tenerlo d’occhio

Se avete paura che qualcuno vi spii durante la vostra attività su WhatsApp, tale preoccupazione risulta plausibile. Esiste infatti una nuova applicazione che consente di spiare quelli che sono i movimenti all’interno della chat più famosa del mondo.

WhatsApp: ora si può di nuovo spiare qualsiasi utente con Whats Tracker, ecco l’app che tutti vogliono

Fino a qualche anno fa era un incubo: chiunque aveva paura di essere spiato su WhatsApp durante il giorno o durante la notte. Il pensiero una persona potesse venire in possesso delle nostre chat sicuramente non ci faceva stare tranquilli, ma poi WhatsApp ha deciso di mettere fine a questa storia combattendo il fenomeno e debellandolo definitivamente.

Più attenti avranno notato infatti nel corso degli anni che tutte quelle piattaforme che prima permettevano di spiare, previo pagamento, un account e le sue conversazioni, ad oggi non funzionano più. L’obiettivo era quello di lasciar comodi e tranquilli gli utenti, ma ad oggi c’è un’altra applicazione che permette qualcosa di simile, seppur non così invasivo.

Scaricando l’applicazione di terze parti Whats Tracker, gli utenti possono portare a casa una soluzione utile per riuscire a capire quando un contatto entra o esce da WhatsApp. Nessuno ovviamente è vigile 24 ore su 24 in chat per capire quando il proprio partner o magari una persona ben precisa entra o esce. Proprio per questo esiste questa applicazione, la quale invia una notifica all’utente per segnalargli l’accesso del contatto che ha deciso di monitorare. Lo stesso discorso vale anche per l’uscita, in modo da garantire un tracciamento totale dei movimenti di quella persona.

Sarà così che potrete beccare magari durante gli orari notturni il vostro partner mentre entra in chat per chissà quali motivi. Alla fine della giornata ci sarà anche il report completo con tutti gli orari scritti precisamente. L’applicazione è gratuita e legale.