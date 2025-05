WhatsApp: scopri 3 funzioni segrete per SPIARE, essere invisibile e recuperare i messaggi

Esistono funzioni semplicissime da utilizzare su WhatsApp ma ce ne sono anche alcune che non hanno nulla a che fare con la piattaforma ma che sono legate all’applicazione per via di quello che consentono agli utenti. Sono tutte legali, non ci sono problemi con la legge e soprattutto non ci sono prezzi da pagare.

Unseen: la funzione per WhatsApp che permette di essere invisibili

Chi non conosce l’applicazione legata a WhatsApp che prende il nome di Unseen, dovrebbe imparare a dargli un’occhiata visto che può tornare molto utile. Questo è ciò che permette:

Leggere messaggi di testo, immagini e file multimediali ricevuti su WhatsApp senza aprire l’app ufficiale;

Evitare di aggiornare l’ultimo accesso e di risultare online;

Mantenere la privacy anche nelle chat di gruppo.

Whats Tracker: monitorare i movimenti degli utenti su WhatsApp

La seconda funzione si basa su Whats Tracker, un’applicazione che consente di monitorare i movimenti degli utenti su WhatsApp, senza però accedere al contenuto delle loro chat.

Whats Tracker permette di:

Selezionare i numeri di telefono da monitorare;

Registrare gli orari di accesso e uscita degli utenti selezionati su WhatsApp;

Ricevere un report giornaliero con tutte le informazioni raccolte.

Anche in questo caso, l’app è disponibile solo come APK per Android e non sul Play Store. Whats Tracker non offre accesso ai messaggi o ai file multimediali delle chat, ma fornisce una panoramica completa dei movimenti di chi è stato selezionato.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp

L’ultima applicazione è WAMR, uno strumento che consente di recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp. Questo significa che, anche se un contatto elimina un messaggio prima che venga letto, WAMR è in grado di conservarne una copia.

Ecco come funziona: