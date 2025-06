Microsoft, scopriamo i segreti di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X

L’annuncio delle ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X da parte di Microsoft ha mostrato l’impegno dell’azienda nel settore gaming. L’evento Xbox Game Showcase ha permesso di mostrare al mondo le due console portatili realizzate in collaborazione con ASUS.

L’azienda di Redmond ha puntato sulla creazione di un prodotto che portasse il mondo del gaming ad un nuovo livello. Trattandosi di console portatili che si ispirano al mondo dei PC handheld, è possibile divertirsi con il supporto a Xbox Play Anywhere.

Gli utenti potranno installare i giochi direttamente sulla console, giocare in cloud o da remoto ma non solo. Infatti, le ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X potranno gestire le applicazioni di terze parti come GoG, Steam e Epic Games Store per giocare esattamente come sul proprio PC di casa.

Microsoft ha lavorato a fondo per rendere l’esperienza utente di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X fluida, versatile e personalizzabile

Il sistema operativo che gestisce le console è basato su Windows 11 ma è stato fortemente personalizzato per richiamare l’interfaccia Xbox. La UI è completamente dedicata a garantire la completa immersività agli utenti.

Infatti, non sembrano essere presenti riferimenti all’interfaccia di Windows 11 e il sistema sarà orientato a garantire un’esperienza quanto più possibile semplificata a vicina alle controparti Xbox Series X|S. Gli utenti potranno interagire con ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sia tramite i pulsanti fisici che tramite il touchscreen, semplificando la navigazione.

Gli utenti potranno navigare all’interno della Game Bar selezionando i giochi e le app a cui si vuole accedere. Inoltre, il tasto fisico Xbox consente di accedere direttamente alle funzionalità della console come sulle controparti fisse. Microsoft, inoltre, conferma che sarà possibile avere accesso anche alle mod per i titoli, garantendo la massima personalizzazione ai giocatori.

ASUS ha confermato che le console portatili di Xbox saranno disponibili anche in Italia nella seconda metà dell’anno. Il lancio è previsto per il periodo natalizio ma i prezzi sono ancora avvolti dal mistero. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.