RECENSIONE Redmi Pad 2: super equilibrato a questo prezzo

Il mercato dei tablet è un’arena affollata e competitiva, dove i giganti della tecnologia si sfidano a colpi di innovazione, potenza e design. In questo scenario, trovare un dispositivo che riesca a bilanciare sapientemente prestazioni, qualità e un prezzo accessibile può sembrare un’impresa ardua. Eppure, è proprio in questa nicchia, quella dei prodotti “per tutte le tasche”, che Xiaomi, attraverso il suo brand Redmi, ha costruito una solida reputazione.

Il nuovissimo Redmi Pad 2 si inserisce perfettamente in questa filosofia, presentandosi sul mercato come una soluzione pensata per chi cerca un compagno affidabile per l’intrattenimento senza dover svuotare il portafoglio. Annunciato solo da pochi giorni, abbiamo avuto il privilegio di testarlo a fondo per oltre due settimane, un tempo più che sufficiente per spremerne ogni goccia di potenziale e comprenderne a fondo la natura. Questo non è un tablet che vuole sostituire il vostro computer portatile, né ambisce a competere con i top di gamma da mille euro. Il suo obiettivo è molto più mirato e, come vedremo in questa analisi completa, lo centra con una precisione quasi chirurgica.

Nella confezione

Un plauso a Xiaomi va fatto anche per la dotazione di serie, in particolare per il bundle da noi provato che include anche una cover protettiva. Aprire la confezione e trovare, oltre al tablet, un accessorio così fondamentale è una piacevole sorpresa che aggiunge valore all’acquisto. All’interno della scatola troviamo il manuale di istruzioni, il cavo di ricarica da USB-A a USB-C e, appunto, la custodia.



Quest’ultima è realizzata in una plastica che al tatto risulta ruvida ma al contempo morbida, offrendo un buon grip e una sensazione di qualità. Non si tratta di una semplice cover posteriore: è una custodia a libro, “sezionabile”, che una volta inserito il tablet si piega in modo intelligente per trasformarsi in uno stand. Questa funzione è incredibilmente comoda, permettendo di posizionare il tablet su un tavolo o un ripiano per guardare un film o seguire una video-ricetta senza doverlo sorreggere.

Design e materiali

Al primo contatto, il Redmi Pad 2 sorprende e convince. In un segmento di mercato dove la plastica regna sovrana, Xiaomi compie una scelta coraggiosa e apprezzata, dotando il suo tablet di un corpo unibody interamente realizzato in metallo. Questa decisione non è puramente estetica, ma conferisce al dispositivo una sensazione di solidità e pregio al tatto che è raro trovare in questa fascia di prezzo. La finitura opaca, nel nostro caso nella colorazione “Graffiti Grey”, è elegante, sobria e respinge efficacemente le impronte digitali, mantenendo un aspetto abbastanza pulito anche dopo un uso prolungato. Le dimensioni, pari a 254,58 x 166,04 mm, sono quelle tipiche di un tablet da 11 pollici, ma è lo spessore di soli 7,36 mm a contribuire a un profilo slanciato e moderno.

Il peso di 510 grammi potrebbe sembrare considerevole sulla carta, ma l’eccellente bilanciamento fa sì che il dispositivo non risulti mai affaticante durante l’utilizzo, sia tenendolo in orizzontale per la visione di un film, sia in verticale per la lettura. Sul retro, il design è minimalista: l’unico elemento che spezza la continuità della scocca metallica è il piccolo modulo fotografico e il logo “Redmi”, visibile con un elegante effetto controluce. Oltre al già citato Graffiti Grey, il tablet è disponibile nelle colorazioni Mint Green e Lavender Purple, offrendo alternative più vivaci per chi desidera un tocco di personalità.

Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume e lo sportellino per l’espansione di memoria tramite microSD, un dettaglio fondamentale che permette di ampliare l’archivio interno fino a 2 TB. Sul lato superiore sono alloggiati il tasto di accensione e due dei quattro speaker. Specularmente, sul lato inferiore, troviamo gli altri due speaker, la porta di ricarica USB-C e, con grande gioia degli amanti dell’audio cablato, un jack da 3,5 mm per le cuffie. È importante notare l’esistenza di una variante 4G del dispositivo, riconoscibile esteticamente da una striscia di materiale differente sulla parte posteriore. Complessivamente, il design e la qualità costruttiva del Redmi Pad 2 non solo soddisfano, ma superano le aspettative, posizionandolo un gradino sopra molti dei suoi diretti concorrenti.

Display e audio

È nel comparto multimediale che il Redmi Pad 2 gioca le sue carte migliori, rivelandosi un dispositivo quasi imbattibile per il suo prezzo. Il protagonista assoluto è l’ampio display da 11 pollici, un pannello LCD IPS che vanta una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, comunemente definita “2.5K”. Questa densità di pixel si traduce in un’immagine incredibilmente nitida e dettagliata, ideale per la fruizione di contenuti in alta definizione. Testi, icone e video appaiono sempre ben definiti, senza alcuna sgranatura visibile, offrendo un’esperienza visiva appagante che solitamente appartiene a fasce di prezzo superiori.

A migliorare ulteriormente la fluidità generale contribuisce la frequenza di aggiornamento a 90 Hz con tecnologia Adaptive Sync. Questo significa che l’interfaccia, lo scorrimento delle pagine web e le animazioni sono visibilmente più fluide e reattive rispetto a un classico schermo a 60 Hz. La funzione “Adaptive Sync” è particolarmente intelligente, poiché regola dinamicamente il refresh rate in base al contenuto visualizzato, ottimizzando così il consumo energetico senza sacrificare la fluidità quando serve.

Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio. Il principale compromesso di questo eccellente pannello è la luminosità massima, che si attesta su un valore di 500 nits. Sebbene sia più che sufficiente per un utilizzo confortevole in ambienti interni, anche ben illuminati, il display mostra i suoi limiti all’aperto. Sotto la luce diretta del sole, la leggibilità cala drasticamente, rendendo difficile la visione. È un compromesso prevedibile e accettabile per il prezzo, che definisce chiaramente il campo di gioco del Redmi Pad 2: è un tablet pensato per l’intrattenimento domestico, perfetto da usare sul divano, a letto, o in cucina, ma non il compagno ideale per chi lavora spesso in mobilità all’esterno.

A completare un’esperienza audiovisiva di tutto rispetto interviene un comparto audio sorprendentemente potente. Il tablet è equipaggiato con un sistema a quattro altoparlanti (quad speaker), certificato Hi-Res Audio e con supporto Dolby Atmos. La disposizione simmetrica (due in alto e due in basso in modalità orizzontale) crea un effetto stereo ampio e coinvolgente. Il volume massimo è elevato, capace di riempire una stanza senza distorcere, e la qualità sonora è notevole: i bassi, pur senza essere profondissimi, sono presenti e conferiscono corpo al suono, mentre medi e alti sono chiari e ben bilanciati. Che si tratti di guardare una serie TV, un film o ascoltare musica, l’accoppiata tra lo schermo 2.5K e l’audio Dolby Atmos trasforma il Redmi Pad 2 in un piccolo cinema portatile.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca del Redmi Pad 2 batte un cuore MediaTek, per la precisione il processore Helio G100 Ultra, realizzato con un processo produttivo a 6 nanometri. Ad affiancarlo troviamo la GPU Mali-G57 MC2. Questa configurazione hardware, abbinata a diverse opzioni di memoria (4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2, a seconda della versione), definisce le prestazioni del dispositivo. Il modello da noi testato, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, rappresenta il top di gamma dell’offerta.

Le prestazioni si collocano perfettamente in linea con la fascia di prezzo, mostrando un comportamento onesto e affidabile nell’uso quotidiano. La navigazione web, la consultazione di ricette, la gestione della posta elettronica e l’utilizzo dei social network avvengono senza intoppi o rallentamenti frustranti. Il tablet si dimostra un valido alleato per le attività leggere di tutti i giorni. Tuttavia, è importante essere chiari sul suo posizionamento: non è un dispositivo pensato per il multitasking spinto o per sostituire un computer nell’ambito lavorativo. Aprire numerose applicazioni pesanti in contemporanea può mettere in luce i limiti del processore, portando a qualche incertezza.

Il suo focus, come ribadito più volte, è l’intrattenimento. E qui, non delude. La riproduzione di contenuti audiovisivi, anche in streaming ad alta risoluzione, è impeccabile. Sorprendentemente, anche il gaming si rivela un’esperienza più che fattibile e piacevole. Titoli impegnativi come Real Racing 3 girano con una fluidità inaspettata, dimostrando che il tablet è in grado di gestire sessioni di gioco occasionali senza problemi. Certo, non è una macchina da gaming dedicata, ma per chi ama rilassarsi con qualche partita, il grande schermo e l’ottimo audio rendono l’esperienza decisamente gradevole.

Dove il Redmi Pad 2 brilla in modo eccezionale è nel reparto autonomia. La batteria integrata ha una capacità monstre di 9.000 mAh. Questo, unito all’efficienza energetica del processore a 6 nm, si traduce in una durata semplicemente eccellente. Con un utilizzo intenso, fatto di ore di riproduzione video e sessioni di gioco, si riesce a coprire senza problemi una giornata intera, arrivando spesso al giorno e mezzo. Con un utilizzo più parsimonioso e frammentato, tipico di un tablet domestico, non è affatto utopistico raggiungere i 4 o 5 giorni di autonomia con una singola carica. Questa longevità lo rende un compagno di viaggio ideale, capace di intrattenerci per ore senza la costante ansia di dover cercare una presa di corrente.

Comparto fotografico

Come è consuetudine per i tablet, soprattutto in questa fascia di prezzo, il comparto fotografico assume un ruolo puramente funzionale e di servizio. Xiaomi ha saggiamente scelto di non investire una parte significativa del budget in questo settore, preferendo concentrarsi su aspetti più cruciali per l’esperienza utente come display e batteria. Di conseguenza, non ha senso aspettarsi scatti di qualità da questo dispositivo.

Il Redmi Pad 2 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una fotocamera posterioe da 8 megapixel. La prima può essere utile per scatti occasionali e “di servizio”, come la digitalizzazione di un documento o la foto a un appunto sulla lavagna, ma non è pensata per immortalare i nostri ricordi più preziosi. La fotocamera anteriore, invece, svolge adeguatamente il suo compito principale: le videochiamate. I 5 megapixel sono più che sufficienti per garantire una qualità d’immagine chiara e definita durante le call su piattaforme come Zoom, Meet o Skype, rendendo il tablet un ottimo strumento per rimanere in contatto con amici, familiari o colleghi.

Prezzi e conclusioni

Arriviamo al dunque, il punto in cui tutti i pezzi del puzzle si uniscono per formare il giudizio finale. Il Redmi Pad 2 viene proposto sul mercato in due varianti principali: il modello base, solo Wi-Fi, ha un prezzo di listino di 199,90 euro. Per chi necessita di connettività anche in mobilità, è disponibile la versione 4G, che richiede un esborso aggiuntivo di 30 €, portando il prezzo finale a 229,90 euro.

Considerando tutto ciò che abbiamo analizzato, il verdetto è positivo. Il Redmi Pad 2 non è un tablet che cerca di eccellere in tutto, ma è un prodotto con un’identità chiara e un obiettivo preciso: essere il miglior dispositivo per l’intrattenimento multimediale nella sua fascia di prezzo. E ci riesce in pieno.

Certo, i compromessi ci sono: la luminosità dello schermo lo rende inadatto all’uso sotto il sole e le prestazioni non sono pensate per la produttività spinta. Ma questi non sono difetti, bensì scelte consapevoli di progettazione che hanno permesso di mantenere il prezzo così competitivo. Per chi è, quindi, il Redmi Pad 2? È il tablet perfetto per lo studente che vuole seguire le lezioni e rilassarsi con Netflix la sera; per chi cerca un secondo schermo in cucina per ricette e serie TV; per il pendolare che desidera un compagno di viaggio per film e giochi; o semplicemente per chiunque voglia un dispositivo di qualità per godersi i propri contenuti preferiti sul divano senza spendere una fortuna.