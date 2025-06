Windows 11, rilasciato un nuovo aggiornamento risolutivo

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento che servirà per sistemare il problema di instabilità presente sui dispositivi con Windows 11. Infatti questo è dovuto a delle patch installate precedentemente che hanno causato molti problemi agli utenti poiché in certi casi il PC non si avvia proprio. Questo perché nella fase di avvio è presente un errore di recovery con codice 0xc0000098 riferito ad un file mancante chiamato ACPI.sys. Quindi la società ha rilasciato un aggiornamento di Windows 11 temporaneo per le versioni 22H2 e 23H2.

Sembra che il problema sia presente quando il sistema operativo sia installato su macchine virtuali come ambienti business. Rimane comunque un problema grave perché, come già detto, il PC non sia avvia a causa di questo file mancante. Si tratta di problemi legati ad errori nella programmazione che spesso portano a dei risultati veramente spesso inattesi. Con questo aggiornamento il problema potrebbe essere risolto anche se probabilmente uscirà un’ altra completa.

Windows 11, risolto il problema di avvio

Il nuovo aggiornamento non è disponibile su Windows Update, per cui andrà installato dal catalogo degli aggiornamenti. La nuova patch ha codice KB5062170 e porta due build diverse a seconda del major update. Un altro problema legato alla patch è il conseguente crash quando la famiglia di font chiamata Noto viene renderizzata su molteplici browser basati su Chromium e il ridimensionamento viene impostato su 100%. Come soluzione temporanea Microsoft consiglia si impostare un altro livello di zoom come ad esempio il 125%. Ancora non è stata trovata una spiegazione e la società si sta mettendo all’ opera per cercare di trovare una soluzione al problema.

Quindi sembra che per il momento il problema principale sia risolto, rimane solo da sistemare altri piccoli dettagli per completare l’ aggiornamento. Probabilmente con la prossima versione usciranno altre modifiche per completare la versione aggiornata del sistema operativo.