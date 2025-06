Xbox, Microsoft presentate le ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X

In occasione dell’evento Xbox Game Showcase, Microsoft ha svelato i propri piani per quanto riguarda il mondo del gaming. Oltre ad annunciare le novità per il GamePass, l’azienda di Redmond ha annunciato il debutto ufficiale nel settore del gaming in mobilità. Grazie alla collaborazione ASUS, ecco arrivare le nuovissime ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X.

Dopo mesi di indiscrezioni, Microsoft ha finalmente svelato i due handheld PC che permetteranno ai giocatori di divertirsi ovunque con i propri titoli preferiti. Il supporto a Xbox Play Anywhere è completo e consente agli utenti di giocare direttamente sulla console portatile, in cloud o in remoto.

I due modelli sono pensati per offrire agli utenti le caratteristiche tecniche di cui hanno bisogno. Caratterizzate da un design simile in entrambi i casi, al loro interno nascondono un hardware che le differenzia in modo importante. La lineup sembra ricordare la scelta di Microsoft nel differenziare l’offerta con il lancio di Xbox Series X e Series S con la ROG Xbox Ally che si candida ad essere il modello base mentre la ROG Xbox Ally X è dotata di specifiche più spinte.

Microsoft entra ufficialmente nel mondo delle console portatili con il lancio di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X

La base tecnica di partenza è la ROG Ally X ma il design è stato rivisto per essere quanto più ergonomico possibile. L’aggiunta delle impugnature laterali si è resa necessaria per migliorare il grip e l’ergonomia durante l’utilizzo, restituendo quella sensazione tipica di un controller Xbox.

Per entrambe le console portatili, il display è da 7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz. Il display supporta il FreeSync Premium e il rivestimento protettivo è un Gorilla Glass Victus. La connettività è garantita dal WiFi 6E e Bluetooth 5.4 oltre alla presenza di due porte USB Type-C 3.2, jack audio e lettore di MicroSD.

Entrando maggiormente nello specifico, la ROG Xbox Ally è caratterizzata da un chipset AMD Ryzen Z2 A dotato di 16 GB di RAM LPDDR5X-6000 e memoria interna da 512GB con un SSD M.2. La batteria da 60Wh supporta la ricarica rapida a 65W.

Le specifiche di ROG Xbox Ally X, invece, sono basata su un SoC Ryzen AI Z2 Extreme con 24GB di RAM LPDDR5X-8000 e un SSD M2 da 1TB. Spicca l’introduzione di una terza porta USB-C 4 con supporto Thunderbolt 4 e la batteria che passa a 80Wh.