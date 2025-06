Google rilancia il piano Pro: Veo 3 Fast e Flow per tutti

Chiunque stia seguendo da vicino lo sviluppo degli strumenti AI sa che siamo in un momento chiave. E questa volta è Google a smuovere un bel po’ le acque: ha infatti deciso di potenziare il suo piano Google AI Pro, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ogni giorno al generatore video Veo 3 Fast, direttamente dall’app Gemini. Non si tratta di una demo temporanea o di un assaggio da pochi minuti: parliamo di tre video al giorno, con una qualità che fino a poco fa era riservata solo al piano Ultra da 250 dollari al mese.

Veo 3 Fast arriva nel piano Google Pro

Questa mossa cambia parecchio le carte in tavola, soprattutto per chi lavora con contenuti visivi, sperimenta con la video AI o vuole testare le potenzialità di un generatore video avanzato senza dover investire cifre esagerate. Per 21,99 euro al mese, Google comincia a offrire qualcosa di molto più concreto e meno limitato, anche rispetto al passato, quando Veo era praticamente irraggiungibile per gli abbonati Pro.

Il miglioramento non si ferma solo all’accesso giornaliero: Google ha anche corretto alcune criticità tecniche di Veo, in particolare la gestione dei sottotitoli nei video, rendendo il risultato finale più pulito e usabile. Inoltre, se stai usando Flow – lo strumento AI per il filmmaking – puoi creare contenuti con Veo 3 Fast usando 20 dei 1.000 crediti mensili inclusi nel piano.

Se non vuoi consumare i tuoi crediti o le generazioni giornaliere, puoi sempre ripiegare su Veo 2: meno avanzato, sì, ma comunque utile per test rapidi o idee in bozza. E se hai messo le mani su un Pixel 9, sappi che ti porti a casa un anno intero di Google AI Pro incluso: un bel bonus se vuoi iniziare a giocare con Veo 3 Fast senza tirare fuori altri soldi.

Insomma, Google sta chiaramente cercando di rendere il suo ecosistema AI più appetibile anche per chi non è pronto a fare il salto nei piani da centinaia di euro. E stavolta, l’offerta è davvero interessante.