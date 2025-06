Auto sportive fuori dall’Europa: le normative mettono fine della corsa

Il ruggito della auto sta svanendo in Europa, ma perché? Le normative UE diventano ogni anno più severe, lasciando spazio solo a chi riesce a cambiare. La notizia più recente arriva da Honda, che ha confermato la fine delle vendite della Civic Type R in Europa. La dichiarazione ufficiale è stata prudente, ma tra le righe è emersa una verità: aggiornare un’auto così di nicchia per stare al passo con i regolamenti europei non è più sostenibile. A fare le spese della burocrazia non è solo Honda. Anche Toyota ha dovuto interrompere la carriera della GR86, seguita poco dopo dalla Subaru BRZ. La produzione continua, certo, ma non più per le strade europee, per lo sconforto di molti appassionati.

Non sono solo le emissioni a cambiare il destino di queste auto. La nuova normativa UE sulla cybersecurity, entrata in vigore nel luglio 2024, ha avuto infatti conseguenze immediate. Porsche ha deciso di non accettare più ordini per la Boxster e la Cayman, perché l’architettura elettronica non risultava conforme. Aggiornarla? Troppo costoso, soprattutto con le versioni elettriche all’orizzonte. Anche la Macan a motore termico ha dovuto fare lo stesso passo indietro. Alpine, intanto, grazie ai suoi volumi ridotti, ha ottenuto una proroga per la A110, ma anche per lei la fine è scritta ed il 2026 sarà il suo ultimo anno. Da quel momento in poi, anche questo simbolo della guida pura lascerà spazio a un modello a batteria.

Il futuro delle auto è silenzioso e senza emozioni?

Ogni mese che passa, le prospettive si fanno più cupe. Si parla di ulteriori limiti alle emissioni, di tasse aggiuntive in molti Paesi UE. Non si parla solo di supercar, anche sportive più accessibili vengono infatti colpite. Auto come la Toyota Supra si avviano all’uscita di scena, forse pronte a tornare un giorno, trasformate, magari ibride o elettriche. Verranno accolte allo stesso modo? Ci sarà ancora spazio per la passione su quattro ruote? La battaglia è impari. Le auto sportive termiche stanno lentamente scomparendo, schiacciate da regole inflessibili e da un mercato che guarda altrove. Restano i ricordi, almeno finché il suono di un motore aspirato non verrà del tutto messo a tacere.