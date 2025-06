Futuro, passione, tradizione: ecco perché Toyota vince ancora

Mentre il mondo accelera verso l’elettrico, Toyota frena, non per paura, anzi, ha una strategia precisa. Akio Toyoda ha sempre guardato oltre gli slogan. Chi ha decretato la morte dei motori termici, oggi è costretto a rivedere le stime. La transizione infatti non è per tutti, almeno non subito. Toyota ha fatto i conti con numeri e produzione reale. Secondo il presidente, milioni di ibridi venduti hanno evitato emissioni pari a milioni di elettrici. In Giappone, ha spiegato, l’energia arriva ancora da centrali termiche: l’elettrico inquina più dell’ibrido. Provocazione? No, calcolo industriale. Le critiche sono cresciute ed social davano praticamente il brand per finito, eppure Toyota è ancora il primo costruttore al mondo. La strategia multitecnologica ha resistito agli attacchi, altro che arretratezza.

Una visione che non teme il tempo

Toyota continua a investire in idrogeno, anche dopo il flop della Mirai. Dove altri si fermano, Toyota progetta con BMW un nuovo veicolo a idrogeno per il 2028. C’è chi vede ostinazione. Altri vedono coerenza industriale. I veicoli elettrici arriveranno, eccome. La linea bZ cresce, Lexus rinnova la gamma e nei prossimi anni sbarcheranno nuovi modelli a batteria negli Stati Uniti. Toyota aveva previsto un tetto del 30% per l’elettrico. Non era scetticismo, era realismo ed i fatti lo stanno confermando. Ora, mentre altri arrancano con vendite deludenti, Toyota espande gli ibridi. L’ultimo esempio è la Aygo X, la più piccola fuori dal Giappone, oggi ibrida e con le emissioni più basse tra le non plug-in.

Il futuro ha ancora l’odore della benzina, almeno secondo Toyota

Koji Sato lo ha detto chiaramente: “Un’auto deve essere divertente”. In questa frase si legge il ritorno della Celica, il sogno di una nuova MR2, la rinascita della Supra. Non basta salvare il pianeta: serve anche passione. Anche Lexus cavalca l’onda, con una GT3 stradale che profuma di V8. Toyota non dimentica nemmeno chi ama l’off-road. Il FJ Cruiser potrebbe tornare. Perché rinunciare a qualcosa? La strategia è totale. Non tutti possono ricaricare a casa. Non tutti vogliono aspettare. Esiste un solo futuro per la mobilità? Forse il vero lusso sarà avere scelta e Toyota, ancora una volta, ha scelto di offrire tutto.