Alpine A110 Elettrica: il futuro corre su quattro ruote leggere

Alpine A110, simbolo della sportività francese, tornerà sulle strade in una veste completamente elettrica. Non si tratta solo di un cambiamento tecnico, ma di un’evoluzione vera e propria. Il debutto è atteso al Salone dell’Auto di Parigi nel 2026. Qui nascerà la nuova generazione di coupé, costruita sulla Alpine Performance Platform (APP), una base completamente inedita progettata esclusivamente per vetture sportive.

Tecnologia e passione: la nuova frontiera delle sportive Alpine

Philippe Krief, CEO del marchio, e Luca de Meo, leader del Gruppo Renault, hanno definito questo progetto “irrazionale ma necessario”. L’obiettivo? Dimostrare che un’auto elettrica può essere leggera, reattiva e coinvolgente. La piattaforma APP, costruita in alluminio estruso, punta a ridurre il peso complessivo della vettura sotto i 1.450kg. Un traguardo ambizioso per una sportiva a batteria.

Ma Alpine non si è fermata ai materiali. Una delle soluzioni più innovative riguarda l’integrazione dei motori direttamente nelle ruote. Questa scelta, già sperimentata con la Renault 5 Turbo 3E, elimina componenti tradizionali come semiassi e riduttori, migliorando la distribuzione dei pesi e l’efficienza. La versione base dell’ auto avrà due motori posteriori, mentre la trazione integrale ne aggiungerà un terzo anteriore, più compatto. Per quanto riguarda la potenza stimata si parla di oltre 500CV.

Il design rimarrà fedele alla tradizione. Saranno mantenuti i tratti tipici del modello, come i doppi fari anteriori e il profilo scolpito. Anche il posizionamento delle batterie sarà inedito, nessun pacco nel pianale, per non alzare il baricentro. I moduli saranno collocati dietro i sedili e anteriormente, ma sempre oltre l’asse, per garantire equilibrio dinamico. La batteria sarà ad altissima densità, alimentata da un sistema a 800volt che permetterà ricariche rapide e cablaggi più sottili. L’autonomia prevista? Circa 600km. Un valore importante che non compromette lo spirito corsaiolo del veicolo. Insomma, Alpine vuole tornare protagonista, e lo farà puntando su leggerezza, piacere di guida e soluzioni tecniche coraggiose.