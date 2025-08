Subaru BRZ: potrebbe tornare in Europa ma in chiave rivisitata

Come ormai ben sappiamo le normative europee per quanto riguarda le emissioni stanno letteralmente ammazzando i motori termici e a risentirne maggiormente sono le auto sportive, quando si parla di prestazioni infatti i motori termici continuano ancora a dominare senza opposizione il mercato, ma allo stesso tempo sono quelli maggiormente correlati ad un livello di emissioni elevato, tutto ciò ha obbligato la nota società Subaru a ritirare dal mercato europeo la propria sportiva BRZ, quest’ultima infatti non riusciva più a stare in regola con le normative sulle emissioni e dunque la società ha preferito rimuoverla dal mercato piuttosto che tentare un miracolo improbabile.

Possibile ritorno sotto altre spoglie

A quanto pare, però le possibilità di vedere questa vettura nuovamente in Europa non sono completamente azzerate, recenti voci circolate all’interno della società parlano infatti di un possibile grande ritorno all’interno del mercato del vecchio continente sotto spoglie diverse, stiamo parlando di una Subaru BRZ completamente elettrica, si tratterebbe di una soluzione che ovviamente consentirebbe di eliminare il fastidioso problema legato alle emissioni offrendo allo stesso tempo prestazioni di tutto rispetto, che seppur in paragonabili a quelle della variante termica, consentirebbero agli amanti della vettura di aver a disposizione un modello dotato di tutte le tecnologie più moderne e al passo coi tempi, sempre meglio che non averne nemmeno uno.

A parlarne è stato anche un portavoce della società che ha sottolineato come un progetto legato ad un modello di questo genere sia effettivamente passato in studio, salvo poi essere accantonato per permettere alla società di concentrarsi maggiormente sulla linea SUV che in questo momento fa da padrone in tutto il mercato e in tutti i mercati, ciò però non significa che in futuro non potremmo assistere ad un grande revival della vettura sotto l’aspetto di un’auto elettrica ad altre prestazioni, il portavoce poi ha sottolineato che invece per quanto riguarda una possibile variante elettrica, non c’è nessuna idea a cantiere.