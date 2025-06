Alexa Plus sta arrivando in Italia: oltre un milioni di utenti già attivi

Alexa Plus, la nuova versione dell’assistente vocale di Amazon basata su intelligenza artificiale generativa, si prepara a sbarcare anche in Italia. Secondo quanto dichiarato da Eric Sveum, portavoce di Amazon, il rollout è in corso e procede “a ritmo crescente”, con l’obiettivo di rendere il servizio disponibile per tutti entro l’estate.

Lanciata ufficialmente in modalità Early Access a marzo 2025, dopo un annuncio iniziale risalente al settembre 2023, Alexa Plus ha già superato il milione di utenti attivi. La distribuzione, però, è stata più lenta del previsto, anche a causa della volontà di mantenere alti standard qualitativi. Secondo il Wall Street Journal, è stato Panos Panay, attuale responsabile della divisione dispositivi, a voler puntare su un controllo accurato prima di allargare il bacino di utenza.

Funzionalità avanzate, ma non tutte sono già disponibili

Tra le novità principali, Alexa Plus offre interazioni più naturali e contestuali, in grado di gestire conversazioni complesse, ricordare informazioni personali condivise in precedenza e recuperare contenuti da documenti inviati a un indirizzo e-mail dedicato. Circa il 90% delle funzioni previste risulta già operativo, tra cui i comandi vocali per la casa smart, la gestione del calendario e lo spostamento della musica tra dispositivi.

Non tutte le promesse, però, sono state mantenute finora. Manca ancora il supporto ai browser, così come alcune integrazioni annunciate nei mesi scorsi, tra cui la possibilità di saltare a scene preferite su Fire TV, ordinare pasti tramite Grubhub o pianificare appuntamenti benessere. Funzionalità come la creazione musicale personalizzata in tempo reale sono ancora in fase di sviluppo.

Gratuita per chi ha Prime, a pagamento per gli altri

Il servizio sarà incluso gratuitamente per gli abbonati Prime, mentre per gli altri il costo sarà di 19,99 dollari al mese, cifra che in Europa potrebbe tradursi in circa 20 euro. Alexa Plus sarà accessibile su tutti i dispositivi Echo compatibili, con aggiornamenti progressivi in base alla regione.

L’approccio più conversazionale, se da un lato migliora l’esperienza utente, dall’altro comporta nuove complessità nella gestione della casa intelligente. Alcuni utenti hanno già segnalato difficoltà con dispositivi come friggitrici ad aria o sensori, scegliendo di tornare alla versione classica dell’assistente.

Il debutto globale, Italia compresa, segnerà un passaggio importante per Amazon, che punta a rafforzare la centralità di Alexa nel contesto domestico, con un assistente più flessibile, personalizzato e pronto a sfidare rivali come ChatGPT e Gemini.