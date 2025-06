CoopVoce Evo 20, ora Promo Speciale a un prezzo WOW

CoopVoce Evo 20 è un’offerta di rete mobile già di per sé estremamente conveniente, ma ora lo sarà ancora di più. A partire dalla giornata di ieri 12 giugno 2025, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova versione di quest’ultima. Si tratta della nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20 Promo Special. Gli utenti la potranno avere ad un costo per il rinnovo davvero irrisorio di soli 2,49 euro al mese, con pagamento però annuale anticipato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 20, arriva la versione Promo Special a soli 2,49 euro al mese

A partire dalla giornata di ieri 12 giugno 2025 è stata resa disponibile una nuova versione di una delle super offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata CoopVoce Evo 20 Promo Special. Con quesra nuova versione gli utenti potranno risparmiare ancora di più. Secondo quanto riportato, infatti, il costo per il rinnovo di questa versione è dj appena 2,49 euro al mese.

Tuttavia, gli utenti dovranno necessariamente scegliere di pagare un canone annuale anticipato. Il costo è pari a 29,99 euro. Dopo di che, l’offerta in questione ritornerà ad avere un costo per il rinnovo pari a 4,90 euro al mese. In questo modo, comunque, gli utenti interessati a passare all’operatore virtuale CoopVoce potranno farlo risparmiando notevolmente ed avendo comunque un’offerta interessante.

Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 20 Promo Special arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati. L’offerta include nel suo bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Secondo quanto riportato ufficialmente sul sito dell’operatore, la promozione in questione rimarrà disponibile soltanto per qualche altro giorno. Gli utenti potranno attivare l’offerta CoopVoce Evo 20 Promo Special al costo scontato di 2,49 euro al mese soltanto fino alla giornata del prossimo 18 giugno 2025.