Alexa Plus è ufficiale: gli Echo diventano più smart con il nuovo assistente AI

Dopo mesi di attesa e rinvii, Alexa Plus è finalmente realtà. È arrivato ufficialmente l’annuncio da parte di Amazon che ora offre un’esperienza migliore ai suoi utenti con un assistente basato sull’AI generativa. La versione tradizionale dunque è stata ufficialmente superata e il progetto, oggetto di ritardi durante gli scorsi mesi, è finalmente disponibile all’arrivo negli Stati Uniti prima degli altri paesi.

Un assistente più potente e personalizzato

Amazon descrive Alexa+ come un assistente capace di gestire la giornata, rispondere in modo più dettagliato e naturale alle domande e supportare nelle attività quotidiane, anche complesse.

L’interfaccia dei dispositivi Echo Show è stata ridisegnata per adattarsi alla nuova tecnologia. I modelli con schermo più grande avranno un display adattivo, che cambia i contenuti in base alla distanza dell’utente dallo schermo. L’accesso rapido a calendario, musica e smart home è stato ottimizzato, rendendo Alexa+ un vero e proprio centro di comando domestico.

Cosa può fare Alexa+

Alexa+ offre un’interazione più naturale e intelligente, migliorando molte funzioni già esistenti:

Creazione di Routine con la voce, senza dover passare dall’app;

con la voce, senza dover passare dall’app; Riconoscimento delle canzoni in riproduzione e possibilità di discuterne con Alexa;

in riproduzione e possibilità di discuterne con Alexa; Spostamento della musica tra stanze , semplicemente con un comando vocale;

, semplicemente con un comando vocale; Ricerca avanzata su Prime Video , chiedendo scene specifiche in base a un attore o una battuta;

, chiedendo scene specifiche in base a un attore o una battuta; Monitoraggio delle notifiche Ring, per ricevere aggiornamenti su consegne e visitatori.

Alexa+ non si limita alla casa: grazie all’integrazione con servizi di terze parti, può leggere e riassumere e-mail e documenti, estrapolando le informazioni più importanti. Perfetto per chi ha poco tempo, l’assistente può persino aggiungere eventi al calendario basandosi sui contenuti ricevuti.

Come funziona Alexa+

Il cuore di Alexa+ è Amazon Bedrock, che permette di selezionare il miglior modello AI per ogni richiesta. Oltre ai modelli proprietari Nova, il sistema sfrutta quelli sviluppati da Anthropic, garantendo risposte più precise e affidabili.

Per la conoscenza generale, Alexa+ attinge a fonti autorevoli come Reuters, TIME, Associated Press, USA TODAY e Politico, offrendo aggiornamenti rapidi e verificati su numerosi argomenti.

Quanto costa Alexa+

Il prezzo mensile di questa grande novità targata Alexa, è di 19,99 dollari al mese. Gli abbonati Amazon Prime però lo avranno gratis, incluso nel loro piano annuale o mensile. Il lancio negli Stati Uniti è previsto nelle prossime settimane, con supporto per Echo Show 8, 10, 15 e 21.

Non ci sono ancora dettagli su un’eventuale espansione in Europa, ma è probabile che Alexa+ arriverà anche in altri mercati nei prossimi mesi.