Truffa inaspettata, tentativo di phishing svuota i conti degli utenti

Stare attenti alle truffe e quello che gli utenti dovrebbero fare ogni giorno in quanto ce n’è sempre una nuova. È il caso di una truffa che riguarda purtroppo Netflix, anche se qualcuno avrebbe riferito di un altro messaggio molto ambiguo.

Truffa pericolosa e utenti spaventati: ecco cosa sta succedendo in queste ore in Italia

Il primo messaggio che sta girando in queste ore riguarda la finta iscrizione scaduta di Netflix, di cui non è riportato il nome ma di cui c’è un’immagine ben precisa del logo. Ecco il testo:

“La tua iscrizione è scaduta!

Gentile Cliente,

La tua iscrizione è scaduta.

La tua iscrizione è scaduta. Ma, come parte del nostro programma fedeltà, puoi ora prolungarla gratuitamente per 90 giorni. Goditi film, serie TV e molto altro. Pronto a guardare? Prolunga la tua iscrizione.

PROLUNGA GRATUITAMENTE“.

In realtà non è questo il suo messaggio che sta girando in queste ore. Qualcuno sarebbe cascato anche in un inganno riguardante un finto sito di incontri che a quanto pare avrebbe abbindolato più persone di quel che si crede. Ecco il testo:

“Come stai?

Se stai leggendo questo con un leggero tremito nel corpo,

significa che ho centrato l’obiettivo.

Non scriverò molto.

La mia pelle è già troppo sensibile al solo pensiero di un uomo.

Immagino come ti avvicini, come le tue dita esplorano

ogni centimetro del mio corpo,

lentamente… con una forza che mi fa perdere il controllo

Tra noi non ci sono barriere. Solo desiderio

Ho allegato una foto. Voglio che tu veda esattamente ciò che desidero

Ti aspetto nel mio ACCOUNT segreto. E se entrerai,

non ne uscirai indifferente. Ivana“.

Evitate dunque di credere ad un messaggio del genere in quanto nessuna persona mi sta cercando e nessuna donna crede di aver trovato in voi l’uomo della propria vita. Evitate di cliccare sui link e non scaricate nulla, neanche le foto.