iPadOS 26

Per gli utenti in possesso di un iPad di sesta generazione (rilasciato nel 2018), l’atteso aggiornamento a iPadOS 26 porterà una notizia importante, ma purtroppo non positiva: il proprio dispositivo non sarà compatibile con la nuova versione del sistema operativo di Apple. iPadOS 26, infatti, segna la fine del supporto software per questo modello, che non riceverà le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti dalla casa di Cupertino.

Cosa c’è da sapere?

Apple, con ogni major update dei suoi sistemi operativi, introduce nuove tecnologie e requisiti hardware che talvolta escludono i dispositivi più datati. Questo è il caso dell’iPad di sesta generazione. Secondo quanto confermato da diverse fonti autorevoli e dalle pagine di supporto ufficiali di Apple, iPadOS 26 non supporterà l’iPad di sesta generazione. Questo modello, dotato di un processore A10 Fusion, si fermerà all’aggiornamento iPadOS 17.

Questa decisione si allinea alla prassi di Apple di supportare i propri dispositivi per un numero consistente di anni (solitamente tra i 5 e i 7 anni per gli iPad), ma di interrompere il supporto quando l’hardware non è più in grado di garantire un’esperienza fluida e completa con le nuove funzionalità. Nonostante l’iPad di sesta generazione abbia ricevuto un notevole supporto negli anni, è giunto il momento per Apple di procedere con requisiti hardware più stringenti per le innovazioni di iPadOS 18.

Perché iPadOS 26 non è compatibile?

La principale ragione dell’incompatibilità risiede nel processore A10 Fusion. Sebbene sia ancora un chip capace per le attività quotidiane, le nuove funzionalità di iPadOS 18, specialmente quelle legate all’intelligenza artificiale (come le nuove capacità di Apple Intelligence, che richiedono un Neural Engine avanzato presente solo sui chip A17 Pro o serie M1 e successivi), richiedono una potenza di calcolo e capacità hardware che l’A10 non è in grado di fornire a sufficienza senza compromettere le prestazioni generali del sistema.

Se possiedi un iPad di sesta generazione e desideri accedere alle nuove funzionalità di iPadOS 26, l’unica soluzione è considerare l’acquisto di un modello di iPad più recente. I modelli supportati da iPadOS 26 includono, a partire dalle generazioni più recenti, gli iPad Pro con chip M1 o successivi, gli iPad Air (a partire dalla terza generazione), gli iPad mini (a partire dalla quinta generazione) e gli iPad “standard” (noi consigliamo a partire dalla decima generazione).