Apple, beta pubbliche di iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e macOS Tahoe finalmente online: le novità

Gli utenti le attendevano ed Apple li ha accontentati: ecco finalmente prime beta pubbliche dei nuovi sistemi operativi, quelli annunciati alla WWDC. Sono arrivati (come detto in beta) iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e macOS Tahoe. Solo gli iscritti al programma per tester hanno modo di provarli in anteprima; basta andare semplicemente nelle impostazioni e nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

iOS 26 si distingue subito per un cambio di stile: l’interfaccia ora adotta l’estetica Liquid Glass, che si basa su trasparenze, profondità e bordi arrotondati, rendendo l’aspetto più leggero e curato. Il design è accompagnato da un utilizzo più ampio dell’intelligenza integrata, con funzioni come le Genmoji, la traduzione istantanea, l’analisi dei contenuti negli screenshot e un’interfaccia rinnovata per CarPlay. Tra le novità meno appariscenti, ma comunque utili, l’arrivo su iPhone dell’app Anteprima, già presente da anni su Mac.

Tutti gli altri sistemi si aggiornano, puntando sulla coerenza visiva di Apple

Anche watchOS 26 adotta lo stile Liquid Glass e introduce alcune funzioni nuove. Tra queste spicca Workout Buddy, pensata per aiutare durante gli allenamenti, e l’app Note, che permette di scrivere appunti direttamente dall’orologio. Migliora anche la sezione Messaggi, con la possibilità di tradurre le conversazioni in tempo reale.

Su tvOS 26, Apple ha aggiornato Apple Music Sing, permettendo di usare l’iPhone come microfono, una funzione pensata per chi ama cantare a casa. Le chiamate FaceTime su Apple TV ora includono anche i poster di contatto, rendendo l’esperienza più simile a quella su iPhone.

Con macOS Tahoe, l’obiettivo è uniformare l’esperienza su tutti i dispositivi. Anche in questo caso arriva la grafica Liquid Glass, mentre tra le novità funzionali si segnalano l’arrivo dell’app Telefono, la possibilità di gestire chiamate tramite Wi-Fi Calling e una ricerca Spotlight migliorata, più rapida nel trovare ciò che serve. Gli utenti interessati al gaming troveranno anche una nuova app Giochi, insieme al supporto per Metal 4. Safari, infine, riceve un aggiornamento grafico nella gestione delle schede.

Con queste beta, Apple dà il via a una nuova fase di test, puntando su un sistema più coerente tra dispositivi, un design rinnovato e strumenti più pratici per l’uso quotidiano.