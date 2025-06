iOS e iPadOS 26 sono ufficiali: la WWDC 2025 di Apple con tutte le novità

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025, Apple ha sorpreso annunciando iOS e iPadOS 26, abbandonando la sequenza tradizionale per allineare i numeri di versione all’anno in corso. Una scelta che, pur disorientando inizialmente, mira a semplificare la comprensione per gli utenti, considerando che il ciclo di vita di ogni versione coincide ormai quasi interamente con l’anno successivo alla sua presentazione.

Un nuovo stile: Liquid Glass cambia tutto

L’aspetto visivo è il primo grande cambiamento. Con Liquid Glass, Apple introduce un linguaggio grafico che punta su effetti di trasparenza, riflessi e dinamismo. Questo nuovo stile si estende a Home screen, schermata di blocco, widget, icone e barra delle app, offrendo personalizzazione più profonda e un’esperienza visiva più immersiva.

Sono stati aggiornati anche Safari, l’app Fotocamera, Foto, Apple Music e Podcast, con interfacce più snelle e animate, pensate per mettere al centro i contenuti. Apple ha inoltre rilasciato nuove API per aiutare gli sviluppatori ad adattare le proprie app al nuovo stile grafico.

Apple Intelligence al centro dell’esperienza

Apple Intelligence è sempre più integrata in iOS 26. La Traduzione Live è ora disponibile in Messaggi, Telefono e FaceTime, con elaborazione diretta sul dispositivo per proteggere la privacy. Il sistema è in grado di analizzare ciò che viene visualizzato a schermo, proporre azioni utili, come aggiungere un evento al calendario, o cercare contenuti simili online.

L’AI gestisce anche i tracking ricevuti via email, creando una sezione unificata per il monitoraggio degli ordini. Un nuovo framework Foundation Models consente agli sviluppatori di accedere direttamente al modello AI di Apple, senza bisogno di connessione internet.

Comunicazione e intrattenimento ripensati

Con iOS 26, Messaggi introduce nuovi strumenti per gestire i contatti sconosciuti, impostare sfondi personalizzati e creare sondaggi all’interno delle chat. L’app Telefono è stata ridisegnata con un layout unico per Preferiti, Recenti e Segreteria. Inoltre, grazie a Image Playground, è possibile generare sfondi originali per ogni conversazione.

Musica, Mappe e Wallet evolvono

In Apple Music, arrivano AutoMix, Traduzione Testi e Pronuncia Testi, mentre Mappe introduce il riepilogo dei luoghi visitati e suggerisce percorsi personalizzati grazie all’intelligenza on device. Su Wallet, è ora possibile gestire pagamenti rateali in negozio tramite Apple Pay e visualizzare Live Activities aggiornate per le carte d’imbarco.