Wear OS 6 porterà una modalità Water Lock per i Pixel Watch

Google sta preparando Wear OS 6. La nuova versione del sistema operativo per smartwatch. Questa avrà tantissime e interessanti novità pensate anche per gli utenti che utilizzano il dispositivo mentre sono in acqua. Tra queste spicca la possibile introduzione di una funzione chiamata Water Lock. Che è già presente su molti smartwatch Android e non solo. È pensata per evitare tocchi indesiderati sullo schermo durante l’uso sott’acqua. Come ad esempio in piscina. Questa modalità disabilita il touchscreen per prevenire azioni accidentali causate dagli schizzi o dal contatto con l’acqua.

Un aggiornamento estetico e funzionale per Wear OS 6

L’implementazione di Water Lock su Wear OS 6 è stata individuata analizzando la Developer Preview del sistema. Alcune stringhe di codice trovate da un noto insider, Mishaal Rahman, confermano la presenza di un nuovo comando rapido nelle impostazioni dedicato proprio a questa funzione. Tuttavia, al momento non sembra prevista una funzione di espulsione dell’acqua tramite suono, come accade invece su altri dispositivi concorrenti come i Galaxy Watch o gli Apple Watch. In questo senso, la funzione potrebbe essere simile all’attuale “Touch Lock”, ma con un nome più intuitivo per gli utenti.

Wear OS 6 non porterà solo questa novità dedicata all’uso in piscina. È atteso un rinnovamento estetico ispirato a Material 3 Expressive, che renderà l’interfaccia più moderna e fluida. Inoltre, è prevista l’introduzione di un Always-on Display realmente funzionale, una caratteristica finora assente nella piattaforma di Google. Questi miglioramenti puntano a rendere i Pixel Watch più competitivi rispetto ad altre soluzioni sul mercato.

Non è ancora certo se la funzione Water Lock sarà presente nella versione finale di Wear OS 6, né se verranno aggiunte in futuro funzionalità più avanzate come l’espulsione dell’acqua dagli speaker. Il debutto ufficiale è previsto per la seconda metà del 2025 e solo allora sarà possibile valutare appieno l’impatto di queste novità sugli smartwatch Pixel.