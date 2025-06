AliExpress regala un tablet Android a soli 50 euro

Volete spendere poco, ma allo stesso tempo avere a disposizione un tablet con sistema operativo Android? allora dovete subito correre ad approfittare della bellissima promozione Aliexpress che permette di farlo proprio con un investimento finale di soli 50 euro.

La promozione è valida per ogni utente, sia già cliente che coloro che decideranno di avvicinarsi al mondo AliExpress per la prima volta. Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di display da 10,36 pollici di diagonale, un IPS LCD abbastanza classico con risoluzione in HD+, seguito dalla presenza di un processore abbastanza performante, che si appoggia ad una configurazione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (sul sito potete scegliere anche per varianti più performanti, ovviamente a prezzi diversi).

AliExpress: ecco lo sconto migliore sul tablet Android

La spesa, come vi abbiamo ampiamente anticipato, è decisamente più bassa del normale, se pensate che comunque basteranno 54,70 euro per coloro che sceglieranno di acquistarlo a questo link. Nell’eventualità in cui siate nuovi clienti, è previsto anche la cosiddetta “offerta benvenuto”, che prevede una ulteriore riduzione del 25%, per arrivare ad un investimento finale di soli 40,70 euro.

Il sistema operaetivo preinstallato è ovviamente Android, precisamente parliamo della versione 13 dell’OS di Google, con nessuna personalizzazione software, il che significa che a tutti gli effetti è possibile godere di una chiara esperienza Android stock. La batteria è un componente da 12000mAh, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona prestazione nel corso del tempo, raggiungendo a tutti gli effetti anche vari giorni di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica.

La spedizione a domicilio è completamente gratuita, viene spedito dal magazzino presente in Francia, il che significa assenza totale di dazi doganali, ed una maggiore rapidità di consegna. Coloro che acquisteranno, potranno inoltre eventualmente effettuare il reso entro 15 giorni dall’acquisto, sempre a costo azzerato.