Spotify: in fase di test delle nuove playlist per scoprire nuova musica

Una delle critiche più diffuse all’unanimità verso Spotify è da sempre quella legata alla scarsa proposta che la piattaforma riesce a formulare verso l’utente per cercare di fargli scoprire nuova musica, tantissimi utenti che fruiscono abitualmente dell’applicazione e tinta di verde lamentano infatti che quest’ultima non è in grado di mettere sotto gli occhi di chi la utilizza nuovi brani in linea con i propri gusti musicali e il proprio momento emotivo, dunque da diverso tempo Spotify sta lavorando per cercare di lenire o risolvere una volta per tutte questo disallineamento emotivo e sembra proprio che abbia trovato la soluzione in una piccola modifica all’interno delle playlist che potrebbe fare decisamente al caso di chi le sta ascoltando.

Tasti di riallineamento

Nello specifico alcuni utenti hanno notato la comparsa di piccoli tasti definiti come chip all’interno delle playlist che consentono un vero e proprio cambio radicale che porta alla totale rigenerazione della playlist in chiave diversa a seconda del tipo di tasto che si va a premere, ciò permetterà di dare alle canzoni presenti all’interno dell’elenco un tono piuttosto che un altro spingendole verso un genere più vicino ai gusti musicali e al momento che sta vivendo l’ascoltatore.

Con questo cambiamento Spotify intende letteralmente sia risolvere il problema legato alla scarsa capacità di proporre musica in modo adeguato analizzando i gusti dell’ascoltatore sia cercare di incentivare l’ascolto di nuova musica, portando dunque gli utenti a scoprire brani nuovi che magari non avevano ascoltato prima, al momento però questo cambiamento è disponibile solo per una nicchia di utenti e non sull’arca scala, segno che Spotify sta conducendo un test abbastanza capillare prima di procedere ad un eventuale rilascio su larga scala, non rimane dunque che attendere per capire se l’idea dell’azienda si rivelerà vincente o se dovrà optare per qualcosa di diverso.