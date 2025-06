Styropyro e il suo laser illegale: scienza, pericolo e DIY estremo

Quando si parla di laser su YouTube, spesso ci si aspetta qualche esperimento con un puntatore verde e un po’ di fumo per far scena. Ma se entri nel canale di Styropyro, le regole cambiano. Drake Anthony — questo il suo vero nome — non gioca con i laser, ci costruisce letteralmente delle armi da supercattivo. E l’ultima trovata? Un laser portatile da 250 watt. Non 250 milliwatt, watt. È una potenza talmente esagerata che fa sembrare i normali laser giocattolo delle torce fioche.

Un creatore di YouTube ha costruito un’arma laser da supervillain funzionante

Per dare un’idea: un puntatore laser comune, quelli che usano i professori o i gatti, si ferma intorno ai 5 milliwatt. Questo? È circa 50.000 volte più potente. E no, non è proprio legale negli Stati Uniti, ma Styropyro non è nuovo a progetti che sfiorano (o superano) i limiti della legalità — e sicuramente della prudenza.

Il video che documenta tutto è un mix tra un laboratorio segreto e un episodio di MythBusters sotto acido. Drake, occhiali protettivi d’ordinanza e un atteggiamento da ragazzone che si diverte con cose pericolose, mostra come ha assemblato il mostro. I pezzi? Presi online, ovviamente. Diodi laser ad altissima potenza recuperati da proiettori cinematografici, montati insieme con una tecnica chiamata knife-edge per concentrare tutti i raggi in un unico fascio potentissimo. In pratica: pura ingegneria ottica fatta in garage.

E il bello è che funziona. Durante i test, il laser incenerisce oggetti come se fossero carta bagnata, brucia persino il diamante (sì, proprio lui), e in alcuni casi riesce a trasformare i materiali in strutture cristalline simili a rubini sintetici. A quel punto, più che un esperimento, sembra un rituale alchemico hi-tech.

Chi conosce Styropyro sa che questo è il suo stile. Chimico di formazione, ha deciso di raccontare la scienza con un tono leggero e a tratti ironico, ma senza mai perdere la capacità di stupire. Nei suoi video si respira quella sensazione da “non provateci a casa” — non per modo di dire, ma perché replicare i suoi progetti è pericoloso sul serio. Eppure, è proprio questo mix di follia calcolata e competenza tecnica a renderlo irresistibile per milioni di appassionati.

Guardarlo è come spiare un giovane Tony Stark prima della fama. Solo che invece di costruire un’armatura, sta cercando di vedere se può bucare il tempo con un laser da 250 watt.