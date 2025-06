Traffico aereo: riforma dei sistemi per il controllo

Negli Stati Uniti, mentre il mondo intero avanza verso tecnologie all’avanguardia e soluzioni digitali innovative, il controllo del traffico aereo rimane ancorato a strumenti ormai superati. In molte torri di controllo, sistemi basati su floppy disk, documenti cartacei e vecchie workstation con Windows 95 vengono ancora utilizzati. Tale situazione rappresenta un problema strutturale serio che la Federal Aviation Administration (FAA) intende affrontare. Ciò attraverso un progetto di modernizzazione senza precedenti. Il piano, presentato dal commissario ad interim della FAA, Chris Rocheleau, mira a sostituire le tecnologie obsolete.

Nuovi interventi di modernizzazione per il traffico aereo

Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha sottolineato l’importanza dell’intervento definendolo un impegno imprescindibile. La coalizione Modern Skies, che riunisce sindacati, compagnie aeree e produttori, ha espresso un forte sostegno al progetto. Accompagnandolo con una campagna pubblicitaria che mette in luce l’anacronismo degli attuali strumenti. Il percorso di rinnovamento per il traffico aereo non sarà però semplice né economico. I costi stimati si aggirano su diverse decine di miliardi di dollari.

Il Dipartimento dei Trasporti si è posto l’obiettivo ambizioso di completare il progetto entro quattro anni. Un traguardo arduo, anche perché il mandato presidenziale in corso potrebbe terminare prima della fine dei lavori. Per coinvolgere il settore privato e raccogliere proposte concrete, la FAA ha aperto una richiesta di informazioni e organizzato una serie di incontri dedicati, chiamati Industry Days. Ciò con l’obiettivo di selezionare un “integratore” che possa guidare la transizione.

Anche altrove, esempi analoghi non mancano. In Giappone, i floppy disk sono stati utilizzati fino al 2024 a causa di una miriade di leggi che ne imponevano l’uso, A San Francisco, il sistema Muni Metro fa ancora affidamento su tale formato. Mentre in Russia, computer governativi continuano a girare su Windows XP, come testimoniato da alcune immagini pubbliche di Putin. Tale scenario globale sottolinea come il progresso tecnologico non sia mai lineare e che, in certi settori critici, come quello aereo, la convivenza tra passato e futuro resta una sfida complessa.