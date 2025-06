La rivoluzione silenziosa di Honda: ritorno all’ibrido per conquistare il futuro

Non sarà l’elettrico a dominare il futuro di Honda, almeno non nell’immediato. Il costruttore giapponese ha deciso invece di puntare sull’ibrido. Tra il 2027 e il 2030 arriveranno ben 13 nuovi modelli dotati di tecnologie avanzate, in grado di colmare il vuoto lasciato dalla lenta diffusione dei veicoli elettrici. Dietro questa svolta non c’è una rinuncia, ma un approccio più pragmatico alla realtà del mercato attuale. Toshihiro Mibe, CEO della casa, ha spiegato come la crescita delle vendite EV sia inferiore rispetto alle attese. Ciò soprattutto a causa di normative meno rigide su emissioni e obiettivi negli Stati Uniti, che hanno rallentato l’adozione di massa.

Design, piattaforme leggere e una nuova identità per la gamma elettrica Honda

Honda risponde così con propulsori termici più evoluti, pensati per migliorare efficienza senza sacrificare le prestazioni. I nuovi motori ibridi da 1.5 e 2.0 litri offriranno un’erogazione di coppia migliorata del 40%. Ma saranno anche più efficienti in termini di resa termica mai prodotti dall’azienda. Anche il motore elettrico del sistema ibrido è stato riprogettato per essere più leggero e compatto, con un occhio alla riduzione dei costi. Il miglioramento complessivo dei consumi previsto è del 10%. Invece il costo di produzione dei nuovi motori sarà inferiore del 30% rispetto alla generazione attuale.

Ma le novità non si fermano alla meccanica. I nuovi modelli ibridi nasceranno su una piattaforma completamente ripensata. Quest’ ultima sarà più leggera, modulare e capace di ridurre il peso fino a 90kg rispetto ai modelli attuali. Una rivoluzione tecnica che avrà ricadute positive anche su sicurezza, comfort e guidabilità. La strategia prevede anche una maggiore condivisione dei componenti tra i vari veicoli per abbassare ulteriormente i costi.

In contemporanea, Honda però non abbandona l’elettrico, ma ne rivede solo le ambizioni. L’investimento previsto di 15,4 miliardi di sterline è stato ridotto a 12,4, dopo le perdite registrate nel settore. Ad ogni modo, la nuova Serie 0 segnerà un nuovo inizio. In arrivo già nel 2026 negli Stati Uniti, porterà sul mercato un SUV compatto, una berlina e, a seguire, altri modelli inclusi crossover di media taglia e rivali della Tesla Model 3.