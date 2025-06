BMW rivoluziona l’elettrico: la nuova iX5 supera i 650 cavalli

Il futuro dei SUV elettrici passa da Monaco di Baviera. La nuova BMW iX5, immortalata in foto spia durante alcuni test su strada in Germania, promette di rivoluzionare completamente gli standard della categoria. Nonostante l’abbondante sia stata completamente “camuffata”, il prototipo ha lasciato intravedere alcuni elementi chiave del suo carattere. L’imponenza delle ruote da 23 pollici, insieme agli pneumatici Michelin dalle dimensioni generose, non è passata assolutamente inosservata. Il sistema frenante con dischi forati rivela un carattere marcatamente sportivo, segno di un interesse evidente in termini di prestazioni.

Tecnologia e potenza: la ricetta BMW per la nuova iX5

La BMW iX5 rappresenta una sintesi tra passato e futuro. Se da un lato il modello eredita la solidità costruttiva tipica del marchio, dall’altro si proietta in avanti con linee ispirate alla nuova filosofia stilistica “Neue Klasse”. Un linguaggio estetico rinnovato, più pulito, ma al tempo stesso dinamico, che sarà uno dei marchi caratterizzanti della nuova generazione di veicoli elettrici firmati BMW.

A bordo della nuova BMW iX5, la tecnologia sarà protagonista assoluta. L’inedito sistema Panoramic iDrive, accompagnato dal software BMWX, trasformerà radicalmente l’esperienza al volante. Un head-up display tridimensionale e un grande schermo centrale fungeranno da interfaccia tra conducente e veicolo, a questi si affiancano comandi fisici integrati nel volante, per una guida connessa e super intuitiva.

Ma è sotto il cofano, o meglio, nella piattaforma, che la iX5 nasconde il suo segreto più potente. Basata sull’architettura modulare CLAR, questa versione sarà equipaggiata con una doppia unità motrice elettrica, capace di superare la soglia dei 650 cavalli. Una potenza che, fino a ieri, apparteneva al mondo delle supercar a combustione. Una recente fuga di notizie parla anche di una possibile variante BMW iX5 Alpina, più estrema, che aggiungerebbe ulteriore grinta e precisione dinamica a un SUV già progettato per emozionare. Insomma non ci resta che attendere ancora un po’ per vedere svelato a tutti gli effetti il nuovo gioiello automobilistico.